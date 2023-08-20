Samsun'da "20. Etli Kazan Pilav Günü" etkinliği

SAMSUN - Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen "Etli Kazan Pilav Günü" etkinliğinin 20.'si gerçekleştirildi.

Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'nde düzenlenen ve mübadilleri bir araya getiren etkinliğe Tekkeköy Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi de destek verdi. Etkinlikte Balkan Türklerinin örf ve adetlerini yansıtan müzikler, gösteriler ve halk oyunları gerçekleştirildi. Ayrıca katılımcılara etli pilav ikram edildi.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Özdemir, "Geleneksel hale gelmiş Etli Kazan Pilavı Şenliğimizin 20'ncisini düzenliyoruz. Osmanlı toprağı olan Balkanların kaybedilmesinden sonra Anadolu'ya göç eden atalarımızın gelenek, örf ve adetlerini nesilden nesile aktarmak amaçlı faaliyet yürüten derneğimizin bu yapılan etkinliği de çok büyük bir anlam ve önem taşımakta. Bilindiği üzere etli kazan pilavı mübadiller için çok önemli bir yer kaplamakta. Bugün de burada biz geleneksel hale getirdiğimiz etkinliğimizi yapmanın sevincini yaşıyoruz. Sağ olsunlar hemşehrilerimiz de teveccüh göstererek bugün geldiler. Derneğimiz bu tür faaliyetleri yapmaya ve kültürü doğru bir şekilde aktarmaya devam edecek inşallah" dedi.

Etkinliğe CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.