Samsun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları

Samsun'da 1 Mayıs kutlamaları

SAMSUN - Samsun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü renkli görüntüler ile kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları Samsun'da Atatürk heykeline çelenk sunumu ile başladı. Gar Kavşağı'nda toplanan işçi ve emekçiler, Cumhuriyet Caddesi üzerinden etkinliklerin düzenleneceği meydana kadar sloganlar ve pankartlar eşliğinde yürüdüler. Zaman zaman iş kıyafetleriyle yürüyen madenciler, fırıncılar ve diğer meslek grupları yürüyüşe katılanların beğenisini topladı.

Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri, 1 Mayıs Tertip Komitesi temsilcilerinin konuşmalarının ardından şarkılar ile marşların söylenmesi ve halaylar çekilmesi ile sona erdi.