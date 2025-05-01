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Samsun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

Samsun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı
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Samsun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Atatürk heykeline çelenk sunumuyla başladı. İşçi ve emekçilerin katıldığı renkli yürüyüşün ardından etkinlikler şarkılar ve halaylarla sona erdi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü renkli görüntüler ile kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları Samsun'da Atatürk heykeline çelenk sunumu ile başladı. Gar Kavşağı'nda toplanan işçi ve emekçiler, Cumhuriyet Caddesi üzerinden etkinliklerin düzenleneceği meydana kadar sloganlar ve pankartlar eşliğinde yürüdüler. Zaman zaman iş kıyafetleriyle yürüyen madenciler, fırıncılar ve diğer meslek grupları yürüyüşe katılanların beğenisini topladı.

Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri, 1 Mayıs Tertip Komitesi temsilcilerinin konuşmalarının ardından şarkılar ile marşların söylenmesi ve halaylar çekilmesi ile sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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