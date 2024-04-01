Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye çalışanları için iftar yemeği düzenledi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye çalışanları için "Mesai Kardeşliği" adı altında geleneksel hale getirilen bir iftar yemeği düzenledi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ın ev sahipliği yaptığı iftar programına Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, cumhuriyet başsavcı vekilleri, mahkeme başkanları, hakimler, cumhuriyet savcıları ve adliye personeli katıldı. Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen iftara yaklaşık 650 kişi katıldı.

Programda konuşan Başsavcı Kılıç, "Samsun Adliyesi olarak komisyon başkanından cumhuriyet başsavcısına, hakim savcılarımızdan personelimize tüm çalışanlarımıza kadar hepimiz mesai kardeşiyiz ve büyük bir aileyiz" dedi.

Başsavcı Mehmet Sabri Kılıç, iftar programında emeği geçenlere teşekkür etti. - SAMSUN