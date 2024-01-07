Samsun Büyükşehir Belediyesi, Karabürük ve Hamzalı Köprüleri'ni yeniledi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Tekkeköy ilçesinde bulunan Karabürük ve Hamzalı Köprüleri olması muhtemel sel ve taşkın riskine karşı yeniden yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Halkımıza güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlayacak çalışmaları hızla gerçekleştiriyoruz. Bölge için çok önemli olan Kababürük ve Hamzalı Köprüleri'nin inşaatını hızla tamamlayıp hizmete sunduk" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki yol ve köprü yatırımlarıyla da vatandaşları güvenli ve konforlu ulaşıma kavuşturuyor. Tekkeköy ile Çarşamba ilçeleri arasında başta Ağcagüney, Güzelyurt, Sıtmasuyu, Balcalı, Tilkili, Gölceğiz olmak üzere toplam 20 mahalleyi birbirine bağlayan Kababürük ve Hamzalı köprülerinde teknik inceleme yapan Büyükşehir Belediyesi, kot ve kesit bakımından uygun olmadığını tespit etmesi üzerine yenileme çalışması başlattı. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 köprü projesinin ihalesi geçen yıl ocak ayında yapıldı. Geçen yıl Mayıs ayında başlayan inşaat hızla tamamlandı.

DSİ ve Karayolları Genel Müdürlüğünün standartlarında inşa edilen 10 metre genişliğindeki 2 yeni köprü artık yetersiz hidrolik kesit kaynaklı taşkınlardan etkilenmeyerek, sürücülere güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlayacak. Böylece olması muhtemel sel ve taşkın durumlarında köprülerle ilgili risk de ortadan kaldırılmış oldu.

"Ulaşım altyapısı daha güçlü"

Samsunlulara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunmak için ara vermeden çalıştıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Teknik anlamda dikkatli ve detaylı bir çalışmanın sonucunda 2 köprünün de inşaatını hızla tamamladık. Vatandaşlarımızın ulaşım güvenliği bizim için çok önemli. Çok sayıda mahallemizi birbirine bağlayan bu köprülerin inşaatının bitirilmesiyle birlikte artık sel ve heyelan gibi doğa afetlerin neden olduğu ulaşım sorunu artık ortadan kalkmış oldu. Halkımıza güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlayacak çalışmaları hızla gerçekleştiriyoruz. Yeni köprüler ile birlikte bölgedeki ulaşım altyapısı artık daha güçlü hale geldi. Vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Kababürük ve Hamzalı Köprüleri'nin yapımı ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Sanat Yapıları Şube Müdürü Salih Bayar, "Karabürük Köprüsü, Çarşamba ilçemize alternatif bir yol olarak da kullanılmaktadır. Keskin dönüşlü köprü, taşkın ve heyelan yaşanması halinde kot ve kesit itibariyle uygun durumda değildi. Sel geldiği zaman sular köprünün üzerinden akmakta ve ulaşım sekteye uğramaktaydı. Dolayısıyla büyük problem teşkil ediyordu. Hamzalı Köprüsü için de benzer bir durum söz konusuydu. 2 köprüyü de DSİ standartlarına göre ön germeli kiriş imalatı şeklinde sağlam ve yüksek olacak şekilde yeniden yaptık. Fore kazıklar üzerine oturtulan köprüleri BSK asfalt kaplama ve boyama işlemlerinin ardından hizmete sunduk. Artık 2 köprü ulaşım için daha güvenli" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN