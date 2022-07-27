Samsun Atakum'da, Kız Öğrenci Yurdunda Yangın Çıktı - Haberler

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Samsun Atakum'da, Kız Öğrenci Yurdunda Yangın Çıktı

Samsun'un Atakum ilçesinde, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı İlkadım Kız Öğrenci Yurdu’nun kazan dairesinde; henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Samsun'un Atakum ilçesinde, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı İlkadım Kız Öğrenci Yurdu'nun kazan dairesinde; henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Samsun İlkadım Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu'nda yangın başladı. Yangının tespit edilmesinden ve çevrede görünmesinden sonra 15 dakika içinde Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekibi, bölgeye üç söndürme aracı ve bir personel aracı ile ulaştı. Atakum Belediyesi de  1 su tankeri gönderdi. Kazan dairesinin üstünde bulunan İsmet İnönü Bulvarı, emniyet ekipleri tarafından itfaiye ekipleri gelmeden trafiğe kapatıldı ve güvenli alan oluşturuldu.

Yangın kontrol altında alınarak şu anda da soğutma çalışmalarına başlandı. Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

ANKA / Yerel

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü İlkadım Samsun Yerel Haberler

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