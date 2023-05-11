Samsun Adliyesi'nde özel gün

Samsun Adliyesi'nde "Engelliler Haftası" çerçevesinde özel bireylere yönelik düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Atakum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından "Engelliler Haftası Programı" düzenlendi. Samsun Adliyesi İsa Fidan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte özel öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Ev sahipliğini Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve Samsun Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu'nun yaptığı programa, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ömer Ersever, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, adliye personeli ve öğrenciler ve aileleri katıldı.

"En değerli çocuk"

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç yaptığı konuşmada, "Bu okul bizim kardeş okulumuz. Bu salonda yaptığımız programın amacı bu öğrencilerimize bu çocuklarımıza özel olduklarını hissettirmek. Bu çocuklarımız bizler için engelli çocuklar değil, en değerli çocuk. Bu çocuklarımız da engelli çocuklar değil, en değerli çocuklar. Çocuklarımızın hayata özgüvenle bakması, geleceğe güvenle bakması, kendilerini güvende hissetmeleri için başta sayın valimiz olmak üzere değerli protokolümüzü de buraya davet ediyoruz. Buradan velilerimize seslenmek istiyorum. Çocuklarınız şunu bilsinler ki, hayatta yalnız değiller. Hakim ve savcı amcaları var. Emniyet müdürü dayıları var. Sahil güvenlik komutanı paşa dayıları var. Jandarma komutanı amcaları var. Kaymakam amcaları var. ve herkesten önemlisi vali gibi babaları var. Devletimizin bütün kurumları bu çocuklarımızın hizmetinde, yardıma koşar vaziyette" dedi.

"En fazla anneleri kutluyoruz"

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise "Bu çocuklarımızın annelerini ve tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Başsavcım gerçekten güzel bir faaliyeti gelenek hale dönüştürdü. İnşallah bu çalışma kardeş okul ile birlikte her yıl devam edecektir. Bu faaliyet inşallah uzun yıllar devam edecektir. Başsavcım güzel bir faaliyetin temelini atmış bulunuyor. Ben sizi kutluyorum. Bu çocuklarla özel ilgilenmek gerekiyor. Özel çaba göstermek gerekiyor. Bu manada en fazla anneleri kutluyoruz" diye konuştu. - SAMSUN