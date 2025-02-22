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Samsat'ta Yeni Öğretmenevi İnşaatına Başlandı

Samsat'ta Yeni Öğretmenevi İnşaatına Başlandı
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, 50 yatak kapasiteli yeni bir öğretmenevi inşaatına başlandığı duyuruldu. Öğretmenevi, öğretmenler ve kamu personeline sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde öğretmenevi binası inşaatına başlandı.

Samsat ilçesinde bin metrekare inşaat alanına sahip, üç katlı ve bodrumu olan, 50 yatak kapasiteli öğretmenevi binasının yapım ihalesi yapılarak, inşaatına başlandı.

Lokal, yatakhane, yemekhane, mutfak gibi bölümleri de bulunan öğretmenevi Samsat ilçesinde otel hizmeti verecek ilk misafirhane özelliği taşıyor. Özellikle ilçede görev yapan öğretmen ve diğer kamu personelinin yemek, konaklama ve zaman geçirme gibi sosyal ihtiyaçlarının karşılanması bakımından önem taşıyor.

Samsat İlçe Özel İdare Müdürü Haşim Uçar ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mazhar Yelboğa ile birlikte inşaat alanında incelemelerde bulunan Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, Samsat ilçesinde yapımına başlanan öğretmenevinin bütün ilçe halkına hizmet vereceğini ifade etti.

Akın, "Öğretmenlerimiz yıllardır ilçede kendilerine ait bir öğretmenevinin olmasını istiyorlardı. Girişimlerimiz sonucunda arsa sorununu çözdük ve 50 yataklı öğretmenevi yapımına başladık. Bünyesinde çeşitli donatıları da olan öğretmenevimiz çok amaçlı olarak kullanılacaktır. İlçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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