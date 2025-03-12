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Samsat'ta Balık Yerine Leylek Oltaya Takıldı

Samsat'ta Balık Yerine Leylek Oltaya Takıldı
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde balık avlamak için suya atan oltaya bir leylek takıldı. Balıkçıların dikkatlice kurtardığı leylek, herhangi bir yaralanma olmadan doğaya salındı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde suya atılan oltaya balık yerine leylek takıldı.

Balıkçıların oltasına takılan leylek kurtarılarak doğaya bırakıldı. Samsat ilçesinin Göltarla köyü civarında Atatürk Baraj Gölüne akşamdan oltalarını suya bırakan Abdullah Akın ve Mustafa Çelik, sabah oltaları çekmek için baraj kenarına gitti. Abdullah Akın ve Mustafa Çelik, bir oltanın misinasının aşırı derecede gergin ve olduğunu fark ederek misinayı çekmeye başladı. Oldukça büyük bir balık yakaladıklarını düşünen Abdullah Akın ve Mustafa Çelik, misina ucunun su içerisinde değil de arazide olduğunu fark etti. Misinayı takip eden Abdullah Akın ve Mustafa Çelik, oltaya bir leyleğin takıldığını fark etti. Kendini misinaya dolayan ve aynı zamanda vücuduna olta iğnesi batan leyleğin yanına yaklaşan Abdullah Akın ve Mustafa Çelik, leyleği misinadan kurtararak olta iğnesini de bulunduğu yerden çıkarttı. Her hangi bir yaralanması bulunmayan leylek Abdullah Akın ve Mustafa Çelik, tarafından serbest bıraktı. Oltadan kurtulan leylek uçarak bölgeden uzaklaştı. Leyleğin gece saatlerinde suya geldiği ve olta ucunda bulunan yemi yemeğe çalışırken oltaya takıldığı ve daha sonra sudan çıktığı esnada ise misinayı kendine doladığı anlaşıldı.

Balık beklerken leylekle karşılaşmanın şaşkınlığını yaşadıklarını dile getiren Abdullah Akın, "Arkadaşlarla birlikte akşamdan oltalarımızı atmıştık. Sabah oltanın birinin bayağı gergin olduğunu gördüm. Herhalde büyük bir balık yakaladığımı düşündüm. Sonra aniden leyleğin olta ile birlikte havalandığını gördüm. Leylek suyun içindeki oltaya takılı yeni almaya çalışmıştı. Yoğun bir emek vererek, leyleğe zarar vermeden kurtardık ve doğaya saldık. Şu anda onun mutluluğunu ve gururunu taşıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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