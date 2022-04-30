Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz'dan Ramazan Bayramı Kutlaması

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, Ramazan Bayramı için yayımladığı mesajda "Dargınlıkları unutturan, yardımlaşmayı arttıran ve kardeşlik duygularını güçlendiren bayramları, anlam ve önemine uygun olarak sevgi, coşku ve neşeyle kutlamalıyız" dedi.

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Eryılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bayramlar, bizleri birbirimize yakınlaştıran, kardeşlik, sevgi, saygı ve hoşgörü duygularının güçlendiği, önemli günlerdir. Dargınlıkları unutturan, yardımlaşmayı arttıran ve kardeşlik duygularını güçlendiren bayramları, anlam ve önemine uygun olarak sevgi, coşku ve neşeyle kutlamalıyız.

Ramazan Bayramının tüm kavgaların, kırgınlıkları ve savaşların bitmesine vesile olmasını diliyor; ülkemize ve tüm dünyaya barış, huzur, adalet ve yeni başlangıçlar getirmesini temenni ediyor tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."