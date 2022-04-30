Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz'dan Ramazan Bayramı Kutlaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz'dan Ramazan Bayramı Kutlaması

ANKA - Merve Sabcioğlu - Yerel
 - Güncelleme:
Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz'dan Ramazan Bayramı Kutlaması

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, Ramazan Bayramı için yayımladığı mesajda “Dargınlıkları unutturan, yardımlaşmayı arttıran ve kardeşlik duygularını güçlendiren bayramları, anlam ve önemine uygun olarak sevgi, coşku ve neşeyle kutlamalıyız” dedi.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, Ramazan Bayramı için yayımladığı mesajda "Dargınlıkları unutturan, yardımlaşmayı arttıran ve kardeşlik duygularını güçlendiren bayramları, anlam ve önemine uygun olarak sevgi, coşku ve neşeyle kutlamalıyız" dedi.

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Eryılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bayramlar, bizleri birbirimize yakınlaştıran, kardeşlik, sevgi, saygı ve hoşgörü duygularının güçlendiği, önemli günlerdir. Dargınlıkları unutturan, yardımlaşmayı arttıran ve kardeşlik duygularını güçlendiren bayramları, anlam ve önemine uygun olarak sevgi, coşku ve neşeyle kutlamalıyız.

Ramazan Bayramının tüm kavgaların, kırgınlıkları ve savaşların bitmesine vesile olmasını diliyor; ülkemize ve tüm dünyaya barış, huzur, adalet ve yeni başlangıçlar getirmesini temenni ediyor tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

ANKA / Merve Sabcioğlu - Yerel

Ramazan Bayramı, Refik Eryılmaz, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title