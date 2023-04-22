Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz'dan 23 Nisan Mesajı

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Ramazan Bayramımızın ardından bir bayramımızı daha bir yanımız eksik ve içimiz buruk bir şekilde geçiriyoruz. Ancak, çocuklarımızın yüzlerindeki gülümsemeden güç alarak şehrimizi yeniden ayağa kaldırmalı, çocuklarımıza iyi bir gelecek kurmak için küllerinden doğan çok güzel bir şehri hep birlikte inşa etmeliyiz" dedi.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Ramazan Bayramımızın ardından bir bayramımızı daha bir yanımız eksik ve içimiz buruk bir şekilde geçiriyoruz. Ancak, çocuklarımızın yüzlerindeki gülümsemeden güç alarak şehrimizi yeniden ayağa kaldırmalı, çocuklarımıza iyi bir gelecek kurmak için küllerinden doğan çok güzel bir şehri hep birlikte inşa etmeliyiz" dedi.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Eryılmaz'ın mesajı şöyle:

"Ramazan Bayramımızın ardından bir bayramımızı daha bir yanımız eksik ve içimiz buruk bir şekilde geçiriyoruz. Ancak, çocuklarımızın yüzlerindeki gülümsemeden güç alarak şehrimizi yeniden ayağa kaldırmalı, çocuklarımıza iyi bir gelecek kurmak için küllerinden doğan çok güzel bir şehri hep birlikte inşa etmeliyiz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı 23 Nisan gününü çocuklara bayram olarak hediye etmesi onlara ne kadar değer verdiğinin ve geleceğin teminatı olarak görmesinin bir göstergesidir.

Başta geleceğimizin teminatı olan ve Cumhuriyetimizin daimi savunucuları çocuklarımız olmak üzere tüm halkımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, bu anlamlı günün ilçemiz ve ilimiz başta olmak üzere tüm dünyaya birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu ile barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum."