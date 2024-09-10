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Saltukova'ya Aile Sağlık Merkezi İnşaatı Başlıyor

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AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Saltukova beldesine yapılacak olan Aile Sağlık Merkezi (ASM) için ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu. ASM binasının inşaatına kısa sürede başlanacağını ve tamamlanmasının ardından bölge halkına hizmet vereceğini müjdeledi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Saltukova beldesine yapılacak olan Aile Sağlık Merkezi (ASM) için ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Milletvekili Çolakoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ASM binasının inşaatına kısa sürede başlanacağını ve tamamlanmasının ardından bölge halkına hizmet vereceğini müjdeledi. 9 Eylül 2024 tarihinde Zonguldak İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda, inşaatın hızla tamamlanacağını belirten Çolakoğlu, "Saltukova Beldesi Aile Sağlık Merkezi Bina Yapım işi ihalesi başarıyla gerçekleştirilmiştir. İnşaatın yüklenici firma tarafından en kısa süre içerisinde bitirilerek Saltukovalı hemşehrilerimizin hizmetine girmesini planlıyoruz. Tüm halkımıza hayırlı olsun" dedi.

Bu gelişmeyle birlikte, Saltukova'daki sağlık hizmetlerinin kalitesinin artması ve bölge halkının sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişmesi sağlanacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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