Salihli Kaymakamı Muhtarlarla Sorunları Görüşmek Üzere Toplandı

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, 103 mahalle muhtarı ile toplantıda bir araya geldi. Toplantıda mahallelerin sorunları masaya yatırıldı.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığındaki Ağustos ayı muhtarlar toplantısı, Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Orman İşletme Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Toplantıda ayrıca bağ bozumu ve hasat mevsimi nedeniyle meydana gelebilecek hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı alınacak tedbirler, Türkiye İstatistik Kurumu Manisa Bölge Müdürlüğünce tarım sayımında yapılan çalışmalarda gelinen son durum, sahipsiz sokak hayvanları ve doğal yaşam alanı kapsamında yapılan çalışmalar, orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmaların yanı sıra kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ile ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Toplantı, muhtarlarımızın görüş ve önerilerini paylaşmasının ardından sona erdi. - MANİSA