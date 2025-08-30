Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'nda Terfi Töreni Düzenlendi

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'nda Terfi Töreni Düzenlendi
Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesinde, jandarma personeline düzenlenen törende yeni rütbeleri takıldı. Kaymakam Ali Güldoğan, terfi eden personeli tebrik etti ve başarılar diledi.

Manisa'nın Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törende, bir üst rütbeye terfi eden personele yeni rütbeleri takıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli olan ve bir üst rütbeye yükselen personel, Jandarma Sosyal Tesislerinde düzenlenen törenle yeni rütbelerine kavuştu. Bir üst rütbeye yükselen personelin rütbesini ise Kaymakam Ali Güldoğan ile eşleri taktı.

Terfi eden personeli tebrik edip, yeni rütbelerinin hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Güldoğan "Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan tüm jandarma ve emniyet personeline teşekkür ediyor, görevlerinde üstün başarı diliyorum" dedi.

Programa Kaymakam Ali Güldoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, Askerlik Şubesi Başkan Vekili Hüseyin Yıldırım ve diğer jandarma personeli katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
