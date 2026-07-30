Haberler

Salihli’de Şehit İsmail Yavuz unutulmadı

Salihli’de Şehit İsmail Yavuz unutulmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa’nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 2015 yılında şehit olan Jandarma Başçavuş İsmail Yavuz’u şehadet yıldönümünde unutmadı.

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2015 yılında şehit olan Jandarma Başçavuş İsmail Yavuz'u şehadet yıldönümünde unutmadı. Kaymakam Güldoğan, Yavuz'un ailesini evinde ziyaret etti.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 25 Temmuz 2015 tarihinde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce bomba yüklü aracın patlatılması sonucu şehit düşen Salihlili Jandarma Başçavuş İsmail Yavuz'un şehadetinin 11'inci sene-i devriyesi sebebiyle Kaymakam Ali Güldoğan, şehidin Kabazlı Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Bircan Baycan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Karasoy, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz ve Mahalle Muhtarı Selahattin Akcan'ın yer aldığı ziyaret, yapılan dua ile son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı

5 bölge alev alev! Karayolu ulaşıma kapatıldı, tehlike büyüyor
Uzmanlardan şaşırtan açıklama! Kaldırımlardaki ölü arıların nedeni ortaya çıktı

Milyonları tedirgin eden olay! Bu görüntü kritik bir uyarı veriyor
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu
Yakınları banyoya girince acı manzarayla karşılaştı

Yakınları banyoya girince acı tabloyla karşılaştı
Evlerinde karton kutularda 5 bebek cesedi bulunan çift gözaltına alındı

Evlerinde karton kutularda 5 bebek cesedi bulunan çift gözaltına alındı
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek

35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek
Bakan Tekin açık açık uyarmıştı! Öğretmen duyduğu maaşa inanamadı

Bakan Tekin uyarmıştı! Öğretmen görüşmede duyduklarına inanamadı
Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme

Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a olay gönderme