Salihli'de kurtuluş coşkusu 101'inci kez yaşandı

Manisa'nın Salihli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Salihli'de kutlamaların adresi Şehitlik Anıtı oldu. Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve Belediye Başkanı Zeki Kayda anıta çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kortej yürüyüşü yapıldı. 5 Eylül 1922 tarihinin Salihli'nin bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı gün olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Devletimizin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının başlattığı Büyük Taarruz 1922'de kutlu zafer olarak zirveye çıkmış ve akabinde işgal atındaki şehirlerimiz düşmandan temizlenmiştir. Bu süreçte 2 yılı aşkın işgal altında kalan Salihli, 5 Eylül 1922 günü kahramanlarımızın destan yazdığı bir günde bu meydanı düşman askerlerine dar etmiş, kaçmaktan başka çaresi kalmayan düşman perişan bir durumda şehrimizi terk etmiştir. 5 Eylül bizim gurur günümüzdür. Bugün hepimize kutlu olsun" dedi.

"Salihli şehitler diyarı gözbebeğimizdir" diyen Başkan Kayda, "Salihli bizim ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz, havasını soluduğumuz, doğup büyüdüğümüz ata toprağımızdır. Salihli'miz için, aziz hemşerilerimiz için ne yapsak azdır. Bugün atacağımız her adım, yapacağımız her fedakarlık, şehrimizi yeni yüzyıla, Türk ve Türkiye yüzyılına hazırlayacaktır" diye konuştu.

Törende 101 yıl önce olduğu gibi atlı birlikler temsili olarak ilçeye giriş yaptı. Atlı birlikler, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve Başkan Kayda'ya Türk bayrağı hediye etti. Şiirlerin okunması, mehteran takımı ve halk oyunları gösterilerinin ardından Salihli Müftüsü Ali Çebi tarafından dua okundu. Etkinlikler, atlı birlikler ve motorlu ekiplerin kortej geçişi ile son buldu.

Çelenk sunma törenine Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, belediye başkan yardımcıları, oda ve dernek başkanları, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA