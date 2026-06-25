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Salihli'de kadına şiddet ve çocuk koruma için kritik toplantı

Salihli'de kadına şiddet ve çocuk koruma için kritik toplantı
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Manisa Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında, kadına yönelik şiddetle mücadele ve çocuk koruma koordinasyon toplantıları yapıldı. Toplantılarda kurumlar arası iş birliği, koruyucu hizmetler ve risk altındaki çocuklara destek mekanizmaları ele alındı.

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı ile Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantılarda, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, koruyucu ve önleyici hizmetler ile kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik faaliyetler ele alındı. Ayrıca çocukların üstün yararının korunması amacıyla ilçede sürdürülen çalışmalar değerlendirilirken, risk altındaki çocuklara yönelik destek mekanizmaları ve ilgili kurumlar tarafından sunulan hizmetler masaya yatırıldı.

Kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda, farkındalık çalışmaları ve çocukların korunmasına yönelik uygulamalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Kaymakam Ali Güldoğan, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasında kurumlar arası iş birliğinin büyük önem taşıdığını belirterek, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve çocukların korunmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüleceğini ifade etti.

Gündem maddelerinin görüşülmesi ve kurum temsilcilerinin değerlendirmelerinin alınmasının ardından toplantılar sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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