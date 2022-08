'Saklı cennet' Kaval Şelalesi'ne yoğun ilgi

Hakkari'nin Yüksekova Doğa Tutkunları Kulübü Derneği üyeleri, bölgenin 'saklı cenneti' olarak anılan Kaval Şelalesi'ni ziyaret etti.

Yüksekova Doğa Tutkunları Kulübü Derneği üyeleri, her hafta olduğu gibi il merkezi ve ilçelerini gezerek tanıtmaya devam ediyor. Rehber Çetin Yorgun'un öncülüğündeki 50 kişilik grup, Kato Dağı eteklerinde doğa yürüyüşü yaptıktan sonra doğa harikası Kaval Şelalesi'nde yüzerek günün keyfini çıkardı. Doğa harikası olan Kaval Şelalesi'nin 20 metre yukardan heybetli bir şekilde indiğini belirten Yüksekova Doğa Tutkunları Kulübü Derneği Başkanı Kahraman Aytan, "Her hafta bir bölgeyi tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün de Kaval Şelalesi'ni ziyaret ettik. Doğaseverleri Hakkari'nin saklı cennetine getirdik. El değmemiş doğa harikası Kaval Şelalesi, şu an dışarıdan gelen misafirlerimizi cezp ediyor. Arkadaşlar burada serinliyorlar, yüzüyorlar ve fotoğraf çekiyorlar. Buralar artık tamamen turizme kazandırmalı" dedi.

Dernek üyesi Çetin Yorgun ise 50 kişilik grupla bölgeye geldiklerini söyleyerek, "Kaval Şelalesi, doğası ile harika bir yer. Arkadaşlar soğuk suyuna rağmen doyasıya yüzdüler. Çok güzel bir gün olduğunu söyleyebiliriz. Kaval Şelalesi görenleri zaten kendine hayran bırakıyor. Buralar bölgenin kalbi olarak anılıyor" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ