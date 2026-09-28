Sakatlar Derneği Tokat Şubesi, 73 birey adına TOGÜ Rektörü'ne teşekkür etti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin hizmetlerinden yararlanan 73 özel ihtiyaçlı birey adına Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şubesi, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a teşekkür etti. Yılmaz, üniversitenin imkanlarının özel ihtiyaçlı bireylere açık olduğunu belirtti.

Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şubesi Başkanı Ali Aras ve beraberindeki heyet, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti. Üniversitenin hizmetlerinden yararlanan 73 özel ihtiyaçlı birey adına gerçekleştirilen ziyarette Aras ve yönetim kurulu üyeleri, sunulan imkanlar dolayısıyla Yılmaz'a teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, üniversitenin kapılarının özel ihtiyaçlı bireylere her zaman açık olduğunu belirterek engelli vatandaşların üniversite imkanlarından yararlanabilmesi için destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti. Görüşme, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı