Haberler

Sakatlar Derneği Tokat Şubesi, 73 birey adına TOGÜ Rektörü'ne teşekkür etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakatlar Derneği Tokat Şubesi, 73 birey adına TOGÜ Rektörü'ne teşekkür etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şubesi heyeti, 73 özel ihtiyaçlı birey adına TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret ederek teşekkür etti. Yılmaz, üniversitenin kapılarının özel ihtiyaçlı bireylere her zaman açık olduğunu belirterek desteklerinin süreceğini ifade etti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin hizmetlerinden yararlanan 73 özel ihtiyaçlı birey adına Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şubesi, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a teşekkür etti. Yılmaz, üniversitenin imkanlarının özel ihtiyaçlı bireylere açık olduğunu belirtti.

Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şubesi Başkanı Ali Aras ve beraberindeki heyet, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti. Üniversitenin hizmetlerinden yararlanan 73 özel ihtiyaçlı birey adına gerçekleştirilen ziyarette Aras ve yönetim kurulu üyeleri, sunulan imkanlar dolayısıyla Yılmaz'a teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, üniversitenin kapılarının özel ihtiyaçlı bireylere her zaman açık olduğunu belirterek engelli vatandaşların üniversite imkanlarından yararlanabilmesi için destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti. Görüşme, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cezaevinde yok artık dedirten firar

Yok böyle firar!
Gece boyunca yağdı, yeniden şiddetli geliyor! İstanbul için saat verildi

Yeniden şiddetli geliyor! İstanbul için saat verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama

Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama
İşkenceci katil general yakalandı

İşkenceci katil general yakalandı
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık alev alev yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık alev alev yandı
Terörsüz Türkiye'de yeni adım: Alt komisyonların görevleri belirlendi

Terörsüz Türkiye'de yeni adım: Alt komisyonların görevleri belirlendi
Geç gelen şöhretin acı gerçeği! Ünlü olduğuna pişman oldu

Geç gelen şöhretin acı gerçeği! Ünlü olduğuna bin pişman oldu
Deniz Göktaş ilk kez hakim karşısında! Savcı tahliyesini talep etti

Deniz Göktaş ilk kez hakim karşısında! İşte savcının talebi
Trump'ın 'Her zaman düşünüyorum' çıkışına İran'dan 'Hazırız' yanıtı

Trump'ın "Her zaman düşünüyorum" çıkışına İran'dan "Hazırız" yanıtı