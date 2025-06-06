Sakarya ve Kocaeli'de Kurban Bayramı Coşkusu

Sakarya ve Kocaeli'de Kurban Bayramı Coşkusu
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Sakarya ve Kocaeli'de vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde camilere akın ederek Kurban Bayramı namazını eda etti. Namaz sonrası cemaat bayramlaştı ve dualar okundu.

Sakarya ve Kocaeli'de sabahın erken saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar Kurban Bayramı namazını eda ederek bayramlaştı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Sakarya ve Kocaeli'de vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Camilerde bir araya gelen vatandaşlar, namazın ardından salavatlar okuyarak dualar etti. Namaz sonrası cemaat hep birlikte teşrik tekbirleri getirdi. Eda edilen namazın ardından vatandaşlar camide ilk bayramlaşmalarını gerçekleştirdi. Daha sonrasında ise sevdikleri ile bayramlaşmak ve kurbanlıklarını kesmek için evlerine doğru yola koyuldu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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