Üye Girişi
Haberler

Sakarya Valisi Doğan'dan Deprem Tedbirlerine Vurgu

Sakarya Valisi Doğan'dan Deprem Tedbirlerine Vurgu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, deprem bölgesi olan Sakarya'nın öncelikli meselelerinin başında deprem tedbirlerinin alındığını belirtti. Vali Doğan, basınla yaptığı toplantıda depreme karşı dirençli yapıların inşa edilmesi gerektiğini vurgulayarak, iletişimin önemine dikkat çekti.

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) heyetini ağırlayan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, "Sakarya, birinci derecede deprem bölgesi. Önceliğimiz, depreme karşı tedbirlerin alınmasıdır. Deprem önceliğimizdir" dedi.

Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Müjdat Çetin, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri Sakarya Valiliği'ne atanan Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret ederek, 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu. Gazetecilerle tek tek tanışan Vali Doğan, "Sakarya doğasıyla, turizmiyle, sanayisiyle ve sıcak kanlı insanıyla bütünleşmiş bir şehir. 1 aydır, buradayız. Göreve gelir gelmez, bütün ilçeleri ziyaret ettik, kurum müdürleriyle bir araya gelerek şehrin brifingini aldık. Öncelikli yapılması gerekenleri belirledik" dedi.

"Sakarya, birinci derecede deprem bölgesi. Önceliğimiz, depreme karşı tedbirlerin alınmasıdır. Deprem önceliğimizdir" diyen Vali Doğan, "İlgili kurumlarımızla gerekli toplantılarımızı yaptık. 6 Şubat depreminde Hatay'daydım. Sakarya ve Hatay'ın zeminleri birbirine benziyor. Şehrimizde depreme karşı dirençli yapılar yapmamız gerekiyor. Deprem zamanı en önemli olanlardan biri de iletişim. Bu nedenle baz istasyonlarıyla ilgili arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik, bununla ilgili çalışmalar sürüyor. Depremden kaçamayız. Bu yüzden atacağımız her adımda depremi de göz önünde bulundurarak gerekli adımları atmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Son zamanlarda valiliğin merkeze taşınacağıyla ilgili çıkan haberlere de açıklık getiren Vali Rahmi Doğan, "Valiliğin, merkeze taşınması gibi bir durum söz konusu değil. Hatay'da görevliyken, İskenderun'da bir çalışma ofisimiz vardı. Haftanın belirli gün ve saatlerinde orada çalışıyorduk. Böyle benzeri bir çalışmayı da burada yürütmek istiyoruz. Şehrin merkezine bir çalışma ofisi açma istediğimiz oldu. Atatürk Bulvarı'ndaki Büyükşehir Kültür Dairesi Başkanlığı olan binayı uygun hale getirip burada haftanın bir iki günü vatandaşlarımızla kucaklaşacağız" ifadelerini kullandı. Başkan Çetin de Sakarya basınına yönelik bilgi aktardığı Vali Doğan'a kabulleri sebebi ile teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Rahmi Doğan Politika Valilik sakarya Deprem Sağlık Yerel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı

Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili sözleri için bakın ne dedi

 Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik

 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın

Bahçeli'ye Öcalan cephesinden ilk yanıt
'Öcalan' çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git

"Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'nin açıklaması sonrası MHP'de istifa edenler Salı günü hangi diziler var? 22 Ekim Salı TV'de bu akşamki diziler Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ne zaman hapisten çıkacak, kaç yıl ceza aldı? Victor Osimhen dünyanın en iyi futbolcusu ödülü için nasıl oy verilir (2024 IFFHS)? Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan serbest bırakılacak mı? Galatasaray Elfsborg maçı neden 17.30 da oynanıyor? HMGS ne zaman açıklanacak 2024? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda 22 Ekim 2024? Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan sınıf arkadaşı mı? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Ekim Şampiyonlar Ligi maçları nereden izlenir? Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.