Sakarya Valiliği'nde Hasan Çiloğlu için Tören Düzenlendi
Sakarya Valiliği'nde uzun yıllar görev yapan İl Yazı İşleri Müdürü Hasan Çiloğlu, geçirdiği kalp kriziyle hayatını kaybetti. Tören, Resmi Daireler Kampüsü'nde yapıldı.

Sakarya Valiliği'nde uzun yıllardır Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan ve geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden Hasan Çiloğlu (62) için Resmi Daireler Kampüsü'nde tören düzenlendi.

Uzun yıllardır Sakarya Valiliği'nde İl Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan Hasan Çiloğlu (62) geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti. Çiloğlu için, Resmi Daireler kampüsünde tören düzenlendi. Vali Rahmi Doğan ile hayatını kaybeden Çiloğlu'nun ailesi, yakınları, çalışma arkadaşları ve protokol heyetinin katılımı ile düzenlenen törende helallik alındı. Törenin ardından Çiloğlu'nun cenaze namazı, Şeyh Edebali Camii'nde kılındı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
