Haberler

Sakarya Üniversitesi'nde 'Zamanda Geleneksel Yolculuk; Çini' Sergisi Açıldı

Sakarya Üniversitesi'nde 'Zamanda Geleneksel Yolculuk; Çini' Sergisi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Üniversitesi'nde düzenlenen 'Zamanda Geleneksel Yolculuk; Çini' sergisi, öğrencilerin el emeği eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Sergi, çini sanatının tarihsel birikimini çağdaş tasarım yaklaşımıyla yeniden yorumlayarak 24 Ekim'e kadar açık kalacak.

Sakarya Üniversitesinde düzenlenen "Zamanda Geleneksel Yolculuk; Çini" sergisi, öğrencilerin özgün el emeği eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları bölümü tarafından düzenlenen "Zamanda Geleneksel Yolculuk; Çini" sergisi, fakülte Sanat Galerisinde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Çini Tasarımı ve Onarımı Anasanat Dalı öğrencilerinin atölye tasarım ve uygulama dersleri çerçevesinde hazırladığı eserlerin yer aldığı sergide, geleneksel sanat anlayışıyla şekillendirilmiş eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Prof. Dr. Ayşe Üstün ve Arş. Gör. Dr. Emsele Bal yürütücülüğünde hazırlanan sergide, öğrencilerin el emeği ve sanatsal becerilerini yansıtan çalışmalar dikkat çekti. Öğrencilerden Berra Yıldız, Ebru Altan, Kübra Acar, Melek İrdem, Nuray Arslan, Nuray Kalay ve Serap Akgöl Aydın'ın eserlerinden oluşan sergi, çini sanatının tarihsel birikimini çağdaş tasarım yaklaşımıyla yeniden yorumlayarak izleyiciyle buluşturmayı amaçlıyor.

Sergi, 24 Ekim'e kadar Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisinde ziyarete açık olacak. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında yeni gelişme
CHP'li Başarır'ın 'Namus' çıkışına AK Parti'den sert tepki

CHP'li Başarır'ın "Namus" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Protesto sırasında arbede yaşandı

Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Okul önünde büyük arbede yaşandı
Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler'i maç sonunda şaşkına çeviren istek

Neye uğradığını şaşırdı! Arda'yı şoke eden istek
Hatay'da sel! Engelli kadın tekerlekli sandalyesiyle suya kapıldı

Görüntü Türkiye'den! Alt geçitte can pazarı
Fatih Ürek ile ilgili zayıflama iğnesi iddiasına yalanlama

Günlerdir konuşuluyor! Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddiaya yanıt var
Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Protesto sırasında arbede yaşandı

Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Okul önünde büyük arbede yaşandı
Hollywood yıldızı İstanbul'da! Yüzünü gizleyerek otele girdi

Ünlü oyuncu Sarıyer'de! Yüzünü gizleyerek otele girdi
Rojin Kabaiş'e ağır küfürler eden şüpheli tutuklandı

Rojin Kabaiş'e ettiği ağır küfürlerin bedeli ödetiliyor
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan herkesi duygulandıran vefa
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
3 kişinin peş peşe öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni ayrıntılar

3 kişinin öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni detaylar
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.