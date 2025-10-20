Sakarya Üniversitesi'nde 'Zamanda Geleneksel Yolculuk; Çini' Sergisi Açıldı

Sakarya Üniversitesinde düzenlenen "Zamanda Geleneksel Yolculuk; Çini" sergisi, öğrencilerin özgün el emeği eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları bölümü tarafından düzenlenen "Zamanda Geleneksel Yolculuk; Çini" sergisi, fakülte Sanat Galerisinde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Çini Tasarımı ve Onarımı Anasanat Dalı öğrencilerinin atölye tasarım ve uygulama dersleri çerçevesinde hazırladığı eserlerin yer aldığı sergide, geleneksel sanat anlayışıyla şekillendirilmiş eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Prof. Dr. Ayşe Üstün ve Arş. Gör. Dr. Emsele Bal yürütücülüğünde hazırlanan sergide, öğrencilerin el emeği ve sanatsal becerilerini yansıtan çalışmalar dikkat çekti. Öğrencilerden Berra Yıldız, Ebru Altan, Kübra Acar, Melek İrdem, Nuray Arslan, Nuray Kalay ve Serap Akgöl Aydın'ın eserlerinden oluşan sergi, çini sanatının tarihsel birikimini çağdaş tasarım yaklaşımıyla yeniden yorumlayarak izleyiciyle buluşturmayı amaçlıyor.

Sergi, 24 Ekim'e kadar Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisinde ziyarete açık olacak. - SAKARYA