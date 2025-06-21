Sakarya Nehri ağzında tekne karaya oturdu

Sakarya Nehri ağzında tekne karaya oturdu
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Sakarya Nehri ağzına girmeye çalışan 'Kerem Reis 1' isimli 8 metrelik balıkçı teknesi karaya oturdu. Rüzgar ve dalgaların etkisiyle parçalanma riski geçiren tekne iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Sakarya Nehri ağzına girmeye çalışan 8 metrelik balıkçı teknesi karaya oturdu. Rüzgar ve dalgaların etkisiyle parçalanma tehlikesi geçiren tekne, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesi İhsaniye Mahallesi açıklarında edinilen bilgilere göre, "Kerem Reis 1" isimli 8 metrelik tekne, Sakarya Nehri ağzına giriş yapmaya çalışırken sahilde karaya oturdu.

TEKNE KARAYA OTURDU

Rüzgar ve dalgaların etkisiyle sürüklenen tekne, parçalanma riskiyle karşı karşıya kaldı. Tekne, iş makinesi desteğiyle karadan çekilerek kurtarıldı. Olayda yaralanan olmazken, teknede maddi hasar oluştu.

Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, burada ilk defa yaşanmıyor. Defalarca tekne karaya oturdu, bir gün can kaybı yaşanabilir. Mendireğe fener yapılmasını istiyoruz. Geceleri yada dalgalı havalarda giriş yapmak neredeyse imkansız. Bu sorun yıllardır çözülemiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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