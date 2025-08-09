Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit olan Samsunlu askerlerin mezarları Haymana'da korunuyor

Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit olan 6 Samsunlu askerin, mezarları Ankara'nın Haymana ilçesinde korunuyor.

Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit olan 6 Samsunlu askerin mezarları, Haymana'nın Evliyafaki Mahallesi'nde bulunuyor. 1921'de Yunan ordusunun Ankara'ya doğru ilerleyişini durdurmak için verilen Sakarya Meydan Muharebesi, Milli Mücadele'nin dönüm noktalarından biri oldu. Evliyafaki, bu dönemde cephe hattının önemli bir mevzii haline geldi. Çatışmalarda hayatını kaybeden Samsunlu askerler, köy mezarlığında defnedildi. Şehitlerin kimlikleri şöyle:

"Aziz oğlu Ahmet - Kadiroğullarından, 1896 doğumlu, Samsun Ladik Ahmetsaray, Hüseyin oğlu İsmail - Çırakoğullarından, 1899 doğumlu, Samsun Akalan, Kamil oğlu Arif - 1899 doğumlu, Samsun Ladik Nusretli, Mehmet oğlu Kadir - Süleymanoğullarından, 1896 doğumlu, Samsun Merkez Müzmüllü, Mehmet oğlu İshak - Çerkes Oğullarından, 1894 doğumlu, Samsun Ladik Kabacagöz, Veysel oğlu Şerif - Kahyaoğullarından, 1898 doğumlu, Samsun Ladik İnöz."

Mezarlık, her yıl 13 Eylül'de düzenlenen anma törenlerinde ziyaret ediliyor. Mahalle halkı, şehitlerin kabirlerini düzenli olarak bakımda tutuyor. - ANKARA