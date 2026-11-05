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Sakarya MESEM öğrencileri Antalya'daki saç kesim yarışmasında ilk 3 dereceyi aldı

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Sakarya MESEM öğrencileri Antalya'daki saç kesim yarışmasında ilk 3 dereceyi aldı
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Sakarya Erenler'deki MESEM öğrencileri, Antalya'daki ulusal saç kesim yarışmasında ilk 3 dereceyi elde etti. Türkiye'nin farklı şehirlerinden yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı yarışmada dereceye girenler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy tarafından ödüllendirildi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan Sakarya Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencileri, Antalya'da düzenlenen ulusal saç kesim yarışmasında ilk 3 dereceyi elde ederek yarışmada kürsüyü kapattı.

Sakarya MESEM Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü Erkek Kuaförlüğü alanı öğrencileri Yunus Emirhan Türk, Efe Murat Sönmez ve Arda Emir Sert, My Akademi tarafından Antalya'da organize edilen dev yarışmaya katıldı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden yaklaşık 100 öğrencinin yeteneklerini sergilediği organizasyonda Sakaryalı gençler, mesleki bilgi, emek ve özverilerini tasarımlarına yansıttı. Yarışma sonucunda kürsünün ilk 3 sırasını kapatarak Sakarya'ya gururla dönen öğrencileri, Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy yalnız bırakmadı. Okulu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy, dereceye giren öğrencileri ve üzerlerinde emeği bulunan öğretmenlerini tebrik ederek ödüllerini takdim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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