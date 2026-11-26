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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tavukların bulunduğu alana giren köpek, 13 tavuğu boğarak telef etti. Tavuklara saldıran köpek, daha sonra çitlerden atlayarak bölgeden uzaklaşırken, yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynarca ilçesi Kırktepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tavukların bulunduğu alana giren köpek, hayvanlara saldırmaya başladı. Tavukları birer birer yakalayan köpek, 13 tavuğu boğarak telef etti. Köpek daha sonrasında çitlerden atlayarak bölgeden uzaklaşırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, köpeğin tavukların bulunduğu alana girmesi, hayvanlara saldırması ve ardından çitlerden atlayarak bölgeden uzaklaşması yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı