Sakarya haberleri: CHP Sakarya İl Başkanı Keleş'ten Su Zammına Tepki: 'Sakarya Halkı Buna Layık Değil'

CHP Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş, kentte suya yüzde 50 zam yapılmasına tepki gösterdi. Keleş, "Altyapıyı yapmayanlar maliyetleri bahane ederek ilk fırsatta suya zam yapıyor. Sakarya halkı buna layık değil. Halkımızı buna layık görenlere izin vermeyeceğiz. Fahiş zamların karşısında olacağız" dedi.

CHP Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) 3'üncü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonrası suya yüzde 50 zam yapılmasına yazılı açıklama yaparak tepki gösterdi. Keleş, açıklamasında şunları kaydetti:

"ŞUBAT AYINDA YAPILAN YÜZDE 30 ZAM İLE BİRLİKTE BU YIL YAPILAN ZAM ORANI YÜZDE 80 OLDU"

"Vatandaşı ve halkı düşündüğünü söyleyenler her fırsatta zam yaparak vatandaşı ne kadar düşündüğünü bir kez daha gösterdi. Artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle geçinemeyen vatandaşlarımız yapılan zamlarla daha da zor durumda bırakılıyor. Yıllardır Sakarya'yı yönetenler yine bizi şaşırtmadı ve Allah'ın suyuna yüzde 50 zam yaptı. Bunlar 'Allah'ın suyunda para alınır mı?' diye geldiler ama yine millete verdikleri sözü tutmayıp milleti kandırdılar. Enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında ezilmekte olan evdeki hesabı çarşıya uyduramayan vatandaşlarımızın suyuna yapılan bu zam kabul edilebilir değil. Sadece bu yıl içerisinde şubat ayında yapılan yüzde 30 zam ile birlikte bu yıl yapılan zam oranı yüzde 80 oldu. Halkın cebine göz dikenler yaptığı son zamla beraber birinci bölgedeki su fiyatıyla İstanbul'daki su fiyatını bile geride bıraktı.

"SAKARYA HALKI BUNA LAYIK DEĞİL"

Sakarya'nın içme suyu yıllardır Sapanca Gölü ve dağlardan gelen kaynak sularıyla karşılanıyor. Altyapı sorunu yıllardır çözülmedi. Hemen yanı başımızdaki Sapanca Gölü'nden su getirmeyi beceremeyenler, Sakarya halkını kanserojen olduğu, sağlık açısında tehlikeli olduğu ve kanser yaptığı bilinen asbestli borulara mahküm etti. Sakarya halkı hem kanser olacak hem de Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanacak. İlimizi yönettiğini düşünenler yıllardır hazır projelere kondu ve Sakarya halkına kanserli altyapıya layık gördüler. Bunun çözümü içinde hiçbir şey yapmadılar. Tek yaptıkları halkın üzerinden geçinmek oldu. Altyapıyı yapmayanlar maliyetleri bahane ederek ilk fırsatta suya zam yapıyor. Sakarya halkı buna layık değil. Halkımızı buna layık görenlere izin vermeyeceğiz. Fahiş zamların karşısında olacağız."