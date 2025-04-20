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Sakarya'da Vatandaşlar Boğazına Ağaç Parçası Takılan Köpeği Kurtardı

Sakarya'da Vatandaşlar Boğazına Ağaç Parçası Takılan Köpeği Kurtardı
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde, nefes almakta zorlanan bir sokak köpeği, vatandaşların müdahalesi ile boğazındaki ağaç parçasından kurtarıldı. Aile üyeleri köpeğin hayatını kurtarmak için seferber oldu ve başarılı bir şekilde köpeği eski sağlığına kavuşturdular.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde nefes almakta zorlanan köpeğin yardımına vatandaşlar koştu. Vatandaşlar, boğazına takılan ağaç parçasını çıkartarak köpeğin hayatını kurtardı.

Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi 382. Sokak üzerinde yaşayan Suat Çakmak ve ailesi, bir sokak köpeğinin nefes almakta güçlük çektiğini fark etti. Köpeğin yanına giderek ağzını açan aile üyeleri, boğazına ağaç parçası takılan köpeği kurtarabilmek için seferber oldu. Hayvanın boğazına takılan ağaç parçası, aile üyelerinin uğraşları neticesinde çıkartıldı. Yapılan müdahale ile rahat bir nefes alan ve eski sağlığına kavuşan köpek, doğal yaşam alanına salındı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - SAKARYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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