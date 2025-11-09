Haberler

Sakarya'da Tarım Fuarında Jandarma Bilgilendirme Faaliyeti

Sakarya'da Tarım Fuarında Jandarma Bilgilendirme Faaliyeti
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, Hendek'teki tarım fuarında trafik kuralları, dolandırıcılık ve aile içi şiddet konularında vatandaşları bilgilendirdi. Jandarma ekipleri, fuar alanında çeşitli stantlarla bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hendek ilçesinde düzenlenen tarım fuarında vatandaşları trafik kuralları, dolandırıcılık ve aile içi şiddet konularında bilgilendirdi.

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı 6-9 Kasım tarihlerinde düzenlenen 7. Tarım, Hayvancılık Makinaları Teknolojileri Fuarı'na katılan vatandaşlara yönelik bilinçlendirme çalışması başlattı. Bu kapsamda fuar alanında kurulan stantlarda, Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Temel Trafik Kuralları" ve özellikle traktörlerde "ROPS demiri" (devrilmeye karşı koruma sistemi) ile reflektör kullanımının önemini anlattı.

Siber Şube Müdürlüğü personeli, "şüpheli telefon aramaları", "internet dolandırıcılığı" ve "banka/kredi tuzakları" gibi olaylara karşı alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi. Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri ise "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi" ile (KADES) uygulaması konularında vatandaşlara ve aile bireylerine broşür dağıttı.

Açıklamada, amacın vatandaşların mağduriyet yaşamadan önce tedbirli olmalarını sağlamak ve toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak olduğu belirtildi. - SAKARYA

