Sakarya'da Kahverengi Kokarca Böceğine Karşı İlaçlama Başladı

Sakarya'da Kahverengi Kokarca Böceğine Karşı İlaçlama Başladı
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde, fındık başta olmak üzere tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca böceğini kontrol altına almak için ilaçlama çalışmaları başladı. Ekipler, özellikle kırsal alanlarda evlerin her köşesini ilaçlayarak zararlının yayılmasını engellemeye çalışıyor.

Bu yıl başta fındık olmak üzere birçok tarım ürününe ciddi zarar veren ve çiftçinin korkulu rüyası olan kahverengi kokarca böceğine karşı Sakarya'nın Hendek ilçesinin yüksek kesimlerindeki evler ilaçlanmaya başladı.

Ana vatanı Çin, Japonya, Tayvan olan istilacı kahverengi kokarca böceği Amerika, daha sonrasında Avrupa'nın tamamına yayıldıktan sonra 2017 yılında ilk olarak Artvin ve İstanbul'da tespit edildi. Halihazırda Türkiye'de 17 ilde görülmeye devam eden bu canlı, saldığı kokuyla etrafına türünü çağırarak çoğalabiliyor. Kahverengi kokarca böceği, fındık başta olmak üzere yüzlerce bitki türüne büyük zarar verirken, önemli ölçüde verim ve kalite kayıplarına sebep oluyor. Üreticilerin kabusu haline gelen kahverengi kokarcanın popülasyonunu azaltmak için ise samuray arıcığı bile duruma engel olamadı. Son olarak don olayından etkilenen fındıkta yaz sezonuna girilmesiyle istilacı böcek yeniden çoğalmaya başladı. Bu çerçevede tarım ürünlerinin verimini olabildiğince artırmak ve zararlıların yayılmasını engellemek gayesiyle Hendek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçenin genelinde özellikle kırsal alanlar ve köylerde ilaçlama çalışması yapılıyor. Koruyucu kıyafet, maske ve eldivenlerle girilmedik yer bırakmayan ekipler, evlerin ve yapıların her köşesini ilaçlıyor.

"Özellikle kapalı, izbe alanlar ve böceğin barınabileceği virane yapılara ilacımızı uygulayacağız"

Hendek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Ziraat Yüksek Mühendisi Adem Baş, "Çoğu mahallemizde problem olan kahverengi kokarca böceğinin ilaçlanması için geldik. Hali hazırda ilaçlama dönemi bitmek üzere ancak Dikmen Mahallesi'nin yüksek olmasından dolayı ilaçlamaya uygun olduğunu tespit ettik ve çalışmalara başladık. Özellikle kapalı, izbe alanlar ve böceğin barınabileceği virana yapılara ilacımızı uygulayacağız. İnşallah faydasını göreceğimizi düşünüyoruz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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