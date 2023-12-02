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Sakarya'da Hekimler İsrail'i Kınadı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hekimler, gerçekleştirdikleri 'sessiz yürüyüş' ile İsrail'i kınadı. Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan Hekim Osman Salih Toprak, 'Hekimler, sağlık çalışanları ve hastalar hedef değildir, olamaz. Bu saldırılar açık bir savaş suçudur. Yaşananlara karşı tepkimizi her şekilde göstermeye kararlıyız' ifadelerini kullandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hekimler, gerçekleştirdikleri 'sessiz yürüyüş' ile İsrail'i kınadı. Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan Hekim Osman Salih Toprak, "Hekimler, sağlık çalışanları ve hastalar hedef değildir, olamaz. Bu saldırılar açık bir savaş suçudur. Yaşananlara karşı tepkimizi her şekilde göstermeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Adapazarı ilçesinde bulunan Millet Bahçesi önünde toplanan Hekimler, İsrail'i kınamak için 'sessiz yürüyüş' gerçekleştirdi. Çark Caddesi üzerinden Adapazarı Kültür Merkezi'ne (AKM) kadar ellerindeki pankartlar ile sessiz bir şekilde yürüyüş gerçekleştiren Hekimler, buradaki basın açıklamasının ardından programı sonlandırdı. 'Hastaneler, bebekler, çocuklar, kadınlar ve siviller hedef olamaz' pankartları ile yürüyen hekimlere çevredeki bazı vatandaşlar da destek verdi. Öte yandan, gerçekleşen yürüyüşe Sakarya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü de katıldı.

AKM önünde yürüyüşü tamamlayan Hekimler adına konuşma yapan Osman Salih Toprak, "İşgalci İsrail'in, Filistin'de yıllardır devam ettiği sistematik işgal ve zulüm; 7 Ekim'den bu yana, soykırımdan başka hiçbir kelimeyle anlatılamayacak boyutlara ulaşmakta ve bütün dünyanın gözü önünde devam etmektedir. İnsan hakları ve uluslararası hukuk kuralları ihlal edilerek hastaneler hedef alınmaktadır. Hastanelerde hekimler ve sağlık çalışanları; elektriksiz, ilaçsız, oksijensiz şartlarda tedavi sunmak için destansı bir mücadele vermektedir. Ayrıca tıbbi malzemelerin temini ve sağlık hizmeti sunumu engellenmektedir. Hekimler, sağlık çalışanları ve hastalar hedef değildir, olamaz. Bu saldırılar açık bir savaş suçudur" dedi.

"Yaşananlara karşı tepkimizi her şekilde göstermeye kararlıyız"

Salih Toprak, "Üçüncü haftasında buluştuğumuz Sessiz Yürüyüş'ü, ülkemizde ve tüm dünyada yaygınlaştırmaya kararlıyız. Bugün İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Konya, Sivas, Kocaeli, Bursa, Elazığ ve Sakarya'da eş zamanlı olarak yürüyüşümüz gerçekleşiyor. Başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere tüm dünyadaki hekim, sağlık çalışanı ve vicdanlı insanları harekete geçmeye çağırıyoruz. Yaşananlara karşı tepkimizi her şekilde göstermeye kararlıyız. Bu sebeple hekimler olarak tüm meslektaşlarımızı, Gazzeli kardeşlerimize yapılan zulme açıktan desteğini bildiren ilaç firmalarını boykot etmeye davet ediyoruz. Ayrıca Sağlık Bakanlığımıza da hastane eczanelerinde muadil ilaç kullanma çağrısında bulunuyoruz. Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sindirilmeyeceğiz, sabırla ve azimle, hekimler olarak zulme karşı dur diye haykıranlar olacağız" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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