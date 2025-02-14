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Mahalleliye kızdı, duvarları bu yazıyla donattı! Gören hak veriyor

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yerlere çöp atanlara kızan bir kişi, sokaktaki aydınlatma direklerine ve duvarlara, "Çöp çöpe atılır lan ayı" yazılı kağıtlar asarak sitemini gösterdi. Yazıyı gören birçok vatandaş ise kişinin haklı isyanına destek verdi.

Yenidoğan Mahallesi 1522. Sokak üzerinde giriş ve çıkışta ikişer tane atık konteyneri olmasına rağmen yerlere çöp atanlara sinirlenen bir kişi, "Çöp çöpe atılır lan ayı" yazılı kağıtları sokaktaki aydınlatma direklerine ve duvarlara asarak sitem etti. Yazıyı görenler ise kişinin haklı isyanına destek verdi.

"İNSANLAR HER BULDUĞU YERE ÇÖP ATIYOR"

İnsanların boş bulduğu yerlere çöp attığını aktaran mahalle sakini Cevdet Altınay, "Yenidoğan Mahallesi'nde oturuyorum. Vatandaşı bıktırdılar. Adam o kadar zor bir duruma gelmiş ki bu yazıyı asmak zorunda kalmış. İnsanlar her boş bulduğu yere çöp atıyor. Yazık günah bu memleket bizim memleketimiz. Adamın sabrı kalmadı demek ki bu yazıyı asarak düşüncelerini ifade etmek zorunda kalmış. Sokakların pis olması, başta insanların duyarsızlığı ve yeterince ilgi göstermemesinden kaynaklanıyor" dedi.

Mahalleliye kızdı, duvarları bu yazıyla donattı! Gören hak veriyor

"BEN AYILARIN DAHA DA ÇOĞALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Yazıyı asan kişinin çok doğru bir iş yaptığını ifade eden mahalle sakini Yusuf Emir, "Bu mahallenin insanıyım. Yazıyı asan kişi çok iyi bir şey yapmış. Aslında bizim insanımız böyle tepki vermez ama bu durum bir tepkinin dışarıya vurmasıdır. Bizim her yaptığımız işin doğru olmadığı ve çöplerimizi de sağa sola attığımız için vatandaş da böyle bir tepki göstermiş. Çok normal bir şey. Ben ayıların daha çok çoğalacağını düşünüyorum. Bu toplum iyi şeyleri hak ediyor" diye konuştu.

Mahalleliye kızdı, duvarları bu yazıyla donattı! Gören hak veriyor

Mahalleliye kızdı, duvarları bu yazıyla donattı! Gören hak veriyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÇengelköylü:

BİR SÜRÜCÜ UZUN YOLADA MOLA VERİYOR VE KARTON BARDAKTA İÇECEK ALARAK YOLA DEVAM İÇTİKTEN SONRA OTOYOLA ATIYOR OTOBAN ETRAFI BU TÜR ÇÖPLERLE DOLU RÜZGAR BU ÇÖPLERİ YOLA SAVURUYOR TAM ARAÇ LASTİKLERİ ÇÖPÜN ÜSTÜNDE FREN YAPILIYOR SONUÇ VAHİM ZİNCİRLEME KAZA KEŞKE ATMASAYDIK OLMUYOR KENDİ EVİNİN KORİDORUNA ÇÖP ATIYORMUSUN HAYIR BU YOLLAR BU COĞRAFYADA YAŞAYAN İNSANLARIN KORİDORU ATANLAR …………!

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Haber YorumlarıQuake Damage:

Bu köşedeki bina bu vatandaşın mı ? eğer onunsa imara uygun mu? uygun değilse kendisi içinde bir uyarı yazısı assın.

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