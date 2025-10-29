Haberler

Sakarya'da 29 Ekim coşkusu

Sakarya'da 29 Ekim coşkusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Sakarya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar kapsamında Sakarya Valisi Rahmi Doğan, makamında kurum amirlerinin tebriklerini kabul etti. Adapazarı Kütür Merkezi'nde devam eden programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Vali Doğan, "Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümünü, milletimizin hürriyet aşkını, tutkusunu en güçlü şekilde yansıtan bu günü gururla ve coşkuyla idrak ediyoruz. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun. Cumhuriyet eşitliğin, adaletin, kardeşliğin ve milli iradenin adıdır. Cumhuriyet milletimizin özgürlük sevdası ve istikbal kararlılığının en büyük eseridir. Cumhuriyet ortak geleceğimizin güvencesidir. Şehitlerimizin mübarek kanı ve gazilerimizin fedakarlık üzerine kurulmuş kutlu bir emanettir. Bunu yarınlara taşımak, güçlendirmek ve gelecek nesillere aktarmak en önemli görevimizdir. Cumhuriyetin aydınlığından ve medeniyetimizden aldığımız ilhamla büyük ve güçlü hedefle kararlılıkla yürüyoruz. Cumhuriyet, esarete boyun eğmeyip ayağa kalkan bir milletin mazlumlara umut, zalimlere korku olan şahlanışının adıdır. Cumhuriyet, ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı her yerde, her bir yürektedir" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gebze'den güzel haber hala gelmedi! 'Bilir' çifti için zamanla yarış

Gebze'den güzel haber hala gelmedi! "Bilir" çifti için zamanla yarış
FED, faiz kararını açıkladı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
Bahçeli Beştepe'ye gitmedi ama Erdoğan'a hediyeyi gönderdi

Beştepe'ye gitmedi ama Erdoğan'a hediyeyi gönderdi
Ali Babacan'dan AK Parti'ye dönüş sorusuna net yanıt

AK Parti'ye dönecek mi? Babacan'ın yanıtı belli oldu
Alman turistlere 59 bin lira hesap çıkaran restorana rekor ceza

Turistlere çıkardığı hesabın bedeli ağır oldu! Kesilen cezaya bakın
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Ali Erbaş gibi yapmadı! İşte Diyanet'in 29 Ekim mesajı
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Süper Lig ekibi BAL Ligi takımına yenildi, Türkiye Kupası'ndan elendi
Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken detay! Bahçeli katılmadı

Liderlerin buluştuğu zirvede "Bahçeli" sürprizi
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak

Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak
BM Genel Kurulu'ndan ABD'yi kızdıracak Küba kararı

BM Genel Kurulu'ndan ABD'yi kızdıracak Küba kararı
Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten

Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten
Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor
Alkollü şahsın genç kıza söyledikleri, durağı karıştırdı

Alkollü şahsın genç kıza söyledikleri, durağı karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.