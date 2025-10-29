Sakarya'da 29 Ekim coşkusu

Sakarya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar kapsamında Sakarya Valisi Rahmi Doğan, makamında kurum amirlerinin tebriklerini kabul etti. Adapazarı Kütür Merkezi'nde devam eden programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Vali Doğan, "Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümünü, milletimizin hürriyet aşkını, tutkusunu en güçlü şekilde yansıtan bu günü gururla ve coşkuyla idrak ediyoruz. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun. Cumhuriyet eşitliğin, adaletin, kardeşliğin ve milli iradenin adıdır. Cumhuriyet milletimizin özgürlük sevdası ve istikbal kararlılığının en büyük eseridir. Cumhuriyet ortak geleceğimizin güvencesidir. Şehitlerimizin mübarek kanı ve gazilerimizin fedakarlık üzerine kurulmuş kutlu bir emanettir. Bunu yarınlara taşımak, güçlendirmek ve gelecek nesillere aktarmak en önemli görevimizdir. Cumhuriyetin aydınlığından ve medeniyetimizden aldığımız ilhamla büyük ve güçlü hedefle kararlılıkla yürüyoruz. Cumhuriyet, esarete boyun eğmeyip ayağa kalkan bir milletin mazlumlara umut, zalimlere korku olan şahlanışının adıdır. Cumhuriyet, ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı her yerde, her bir yürektedir" dedi. - SAKARYA