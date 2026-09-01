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Başsavcı Karabul: Adalet devletin temelidir

Başsavcı Karabul: Adalet devletin temelidir
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Sakarya Karasu Cumhuriyet Başsavcısı Erkan Karabul, 2026-2027 adli yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Devlet gücünü yalnızca sahip olduğu otoriteden değil, kanun karşısında herkesin eşit olduğuna duyulan inançtan alır" dedi.

Sakarya Karasu Cumhuriyet Başsavcısı Erkan Karabul, 2026-2027 adli yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Devlet gücünü yalnızca sahip olduğu otoriteden değil, kanun karşısında herkesin eşit olduğuna duyulan inançtan alır" dedi.

Karasu adliyesinde gerçekleştirilen açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan açıklamanın ardından konuşma yapan Karasu Cumhuriyet Başsavcısı Erkan Karabul, "Hepimizin ortak sorumluluğu, toplumun adalet duygusunu güçlendirmek ve hukuk devletinin temel ilkelerini kararlılıkla yaşatmaktır" dedi.

"Adalet kavramı, devlet kavramından daha köklü bir kavram ve ihtiyaçtır"

Cumhuriyet Başsavcısı Karabul, "Adalet mülkün temelidir. Adalet kavramı, devlet kavramından daha köklü bir kavram ve ihtiyaçtır. İnsanlığın var oluşundan bu yana güçlü-zayıf, haklı-haksız gibi eşitsizlikler var olagelmiştir. İnsanların adalete olan ihtiyacı devlet kurumunu ortaya çıkarmıştır. Devlet kurumu bir üst yapı olarak vatandaşları arasında hakkaniyeti, adaleti sağlamak üzere bireylerin ortak sözleşmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Buradan da anlaşıldığı üzere adalet devletin temelidir. Devlet gücünü yalnızca sahip olduğu otoriteden değil, kanun karşısında herkesin eşit olduğuna duyulan inançtan alır. Adliye koridorlarında aranan yalnızca bir karar değil, hakkın ve hakkaniyetin tecellisidir. Yeni adli yılda dileğimiz; hukukun üstünlüğünün daha da güçlendiği, adaletin gecikmediği, hakkaniyetin her kararda hayat bulduğu ve vatandaşlarımızın adliye kapısından içeri girerken devlete olan güvenini koruduğu bir hukuk düzenidir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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