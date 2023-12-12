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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Youtube ve Oyunların Gerçek Yüzü söyleşisi

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri 13 Aralık Çarşamba günü Youtuber Sertaç Güngör'ün konuşmacı olarak katılacağı 'Youtube ve Oyunların Gerçek Yüzü' söyleşisiyle devam edecek. Saat 10.30'da başlayacak söyleşi Şeyh Edebali Cami'de gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri 13 Aralık Çarşamba günü Youtuber Sertaç Güngör'ün konuşmacı olarak katılacağı 'Youtube ve Oyunların Gerçek Yüzü' söyleşisiyle devam edecek. Saat 10.30'da başlayacak söyleşi Şeyh Edebali Cami'de gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık kültür sanat etkinlikleri 13 Aralık Çarşamba günü düzenlenecek 'Youtube ve Oyunların Gerçek Yüzü' konulu söyleşi ile devam edecek. Genç Enderun Kurucusu Sertaç Güngör'ün konuşmacı olarak katılacağı program Şeyh Edebali Cami'de gerçekleştirilecek. Saat 10.30'da başlayacak program ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Aralık kültür sanat etkinliklerimiz 13 Aralık Çarşamba günü Şeyh Edebali Cami'de düzenlenecek ve Youtuber Sertaç Güngör'ün katılacağı söyleşiyle devam edecek. Tüm gençlerimiz davetlidir" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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