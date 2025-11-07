Haberler

Saimbeyli Kadınlarından Gazze'ye Yardım Eli: 84 Bin TL Gelir Elde Edildi

Güncelleme:
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kadınların emekleriyle hazırlanan yiyecek ve el sanatları etkinliği sayesinde Gazze'deki çocuklar için 84 bin TL toplandı. Toplanan bu gelirle alınan 120 çift ayakkabı, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Han Yunus'taki çocuklara ulaştırıldı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kadınların emekleriyle hazırlanan yiyecek ve el sanatlarından elde edilen 84 bin TL sayesinde alınan ayakkabılar Gazzeli çocuklara ulaştırıldı.

Saimbeyli ilçesinde 18 Ekim'de kadınların düzenledikleri etkinlikte el emeği yiyecek ve el sanatları satışa sunuldu. Gazzeli çocuklar yararına satışa sunulan ürünlerden 84 bin TL gelir elde edildi. Elde edilen gelir, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'ye ulaştırıldı. Diyanet Vakfı aracılığıyla Han Yunus'taki çocuklara ayakkabı olarak ulaşan yardıma kavuşanlar Türkiye'ye teşekkür etti. O mesajları yardımı gönderen kadınlara iletildi.

Etkinlik koordinatörlerinden Keziban Soylu Kahraman "Amacımız, Gazze'deki kadın ve çocuklara bir nebze olsun yardımcı olmaktı. 18 Ekim'de Saimbeyli kadınları olarak bir araya geldik ve 84 bin TL gelir elde ettik. Bu gelirle Han Yunus'taki çocuklara 120 çift ayakkabı aldık ve Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla kendilerine ulaştırdık. Rabbim kabul etsin" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
