Sahipsiz Sokak Hayvanlarına Yönelik Ötenazi İçeren Kanun Teklifine Tepki

MELTEM KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik ötenazi içeren kanun teklifine tepki gösteren Eskişehir Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Volkan Üçtepe, "Çok güçlüyüz ve çok öfkeliyiz. ve bu öfkemizin karşısında hiçbir şey duramaz. Sokakta yaşayan dostlarımızı öldürmenize asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Eskişehir Hamamyolu Caddesi'nde toplanan hayvanseverler, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne tepki gösterdi. "Öldüren yasayı istemiyoruz", "can dostuma dokunma", "ötenazi değil bu bir katliam", "yaşam halkı kutsaldır" sloganlarını atan hayvanseverler, iktidara tepki gösterdi.

"Öfkemizin karşısında hiçbir şey duramaz"

Hayvanseverler adına basın açıklaması yapan Eskişehir Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Volkan Üçtepe, özetle şöyle konuştu: ,

"Köpeğe, kediye gösterilen ilgiyi, sevgiyi hayatınız boyunca size gösterilmediği için mi bu nefretiniz? Süküt içinde olmamızın nefesimizin kesilip öfkemizin boğazımızda yumruk olmasının sebebi acizliğimizden değil, Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde yaşayan insanların merhametine olan inancımızdandır. Bu kanlı yasa çıksa dahi merhametli halkımızın sahada uygulanmasına müsaade etmeyeceğine olan inancımızdandır suskunluğumuz. Farkında olmadığınız bir şey var, çok güçlüyüz ve çok öfkeliyiz. ve bu öfkemizin karşısında hiçbir şey duramaz. Sokakta yaşayan dostlarımızı öldürmenize asla izin vermeyeceğiz."