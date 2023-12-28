Şahinbey Belediyesi, Gaziantep'in Kurtuluşunu Canlandırdı

Şahinbey Belediyesi, 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluş'unun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde Gaziantep'in ölümsüz kahramanları Şahinbey'in ve Şehitkamil'in şehit edilişini canlandırdı.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Gaziantep'in işgal güçlerine karşı verdiği 11 aylık destansı mücadele ve Gaziantep halkının fedakarlığı anlatıldı. Düzenlenen törende ayrıca Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen 25 Aralık Kurtuluş etkinliklerinde dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Düzenlenen etkinliğe Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Mehmet Tiryaki, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Gülistan, STK temsilcileri, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

"Bu topraklar kolay kazanılmadı"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber Gaziantep'in Gazilik unvanını bileğinin hakkıyla kazandığını belirterek, "İsmi çok özel ve güzel olan ilimiz Gaziantep. Gazi vasfını onurla, gururla ve alnının akıyla hak ederek kazandı. Büyük kahraman bizlerin burada olmasını sağlayan Şahinbey'in ismini taşıyan güzel ilçemizdeyiz. Bu şehrin önünde Gazi unvanının dışında hiçbir güç ve hiçbir kelime duramaz. Antep'in önünde sadece Gazi kelimesi durabilir. Bundan 102 yıl önce Gaziantepliler burada çok büyük bir mücadele verdiler. Önce İngiliz sonra Fransız işgali altında kaldı bu topraklar. Daha sonra 6.317 ecdadımız bu topraklarda şehit oldu. Bugün üzerinde gezdiğiniz toprakların her bir yanında şehit olan dedelerimizin ve ninelerimizin olduğunu unutmayın. Bu şehir Gazilik unvanını alnının akı ve bileğinin hakkıyla aldı. Binlerce yıllık Türklük ve Müslümanlık tarihimizde her zaman mücadele olmuştur. Değerlerimizi sizlere anlatabilmek ve yaşatabilmek için Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu 180 binden fazla öğrenciyi ve Şahinbeyliyi Çanakkale'ye götürerek ecdatla buluşturdu. Orada bir sürü Gaziantepli şehidimizin mezarının olduğunu gördük. Başkan Mehmet Tahmazoğlu sizleri oraya götürerek bu vatanın kolay kazanılmadığını yerinde yaşatıyor. Bu konuları anlatan kitaplar dağıtıp programlar yapıyor. Bu duygularla Gazi şehrimizin kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü canı gönülden bir kez daha kutluyorum" dedi.

"Destansı bir mücadele"

Bu vatan topraklarının büyük mücadeleler sonrasında kazanıldığını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Gaziantep'in Kurtuluşu gerçekten de destansı bir mücadele. Kadınıyla, genciyle, Şehitkamil'i ve Şahinbey'i, Karayılan'ı ve Özdemirbey'i ile nice isimsiz kahramanların 6.317 şehit vererek bu cennet vatanı Fransızlara teslim etmediği kurtuluş gününün adıdır Gaziantep Destanı. Bu şehri Gazi yapan tüm ecdadımıza şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Çanakkale'de 253.000 şehit vermişiz. Orada da 517 Gaziantepli şehidimiz var. Şahinbeyli öğrencilerimizi Çanakkale'de ecdatlarıyla bir araya getiriyoruz. Tarihimizi unutmayacağız. Bu vatan topraklarını kazanılırken yoklukla ve açlıkla mücadele verildi. Bundan sonrada bu cennet vatanı koruyarak kimseye teslim etmeyeceğiz. Üç gün önce 12 kardeşimizi bu vatan toprakları için şehit verdik. Bu vatan topraklarının her karışı şehitlerimizin kanı ile sulandı. Ancak mücadelemiz halen devam ediyor. Güçlü olmamız gerekiyor. Bu nedenle de durmadan çalışmamız gerekiyor. Vatanını seven herkes işini en iyi şekilde yapacak" diye konuştu. - GAZİANTEP