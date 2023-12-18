Şahinbey ilçesinde doğan 170 bininci bebeğe sürpriz ziyaret

Şahinbey Belediyesi ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, Şahinbey ilçesinde doğan 170 bininci bebeğin ailesine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yeni doğan bebeğin ailesine hediyeler vererek anneleri bilinçlendirmek ve sağlıklı bebekler yetiştirmek amacıyla yapılan bu uygulamanın her yeni doğan bebeğe yapıldığını belirtti.

Şahinbey ilçesinde dünyaya gelen 170 bininci bebeğe 'hoş geldin bebek' sürprizi yapıldı.

Şahinbey Belediyesi ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle harekete geçirilen anneleri bilinçlendirmek ve sağlıklı nesiller yetiştirmek hedefiyle yeni doğan bebeklerin ailelerine sürprizler gerçekleştiriyor.

2011 yılında Şahinbey Belediyesi ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü birlikte hareket ederek anneleri bilinçlendirmek sağlıklı nesiller yetiştirmek için yeni doğan bebeklerin ailelerine sürprizler gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Gaziantep Şahinbey ilçesinde doğum yapan çiçeği burnunda 170 bininci anneyi bilinçlendirmek için sürpriz bir ziyarette bulundu. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu dünyaya yeni gelen bebeğin ailesine hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni doğan bebeğin bakım seti ürünleri, battaniye, ateş ölçer ve anneyi bilgilendirecek bir takım hediyeler verdi. Başkan Tahmazoğlu bu uygulamanın Şahinbey ilçesinde her yeni doğan bebekli aileye yapıldığını uygulamanın hedefinin ise anneleri bilinçlendirmek ve sağlıklı bebekler ile sağlıklı yeni bir nesil için olduğunu belirtti.

"Hoş Geldin Bebek' projesi çerçevesinde Dünya'ya Şahinbey'de gözlerini açan 170 bininci bebeğe Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bir altın hediye ederek 'vatana ve millete hayırlı bir evlat olur' dileklerinde bulunarak anne ve babayı da tebrik etti.

Ailelerin Mutluluğuna Ortak Oldu

170 bininci bebeğin ailesine sürpriz ziyarette bulunarak ailenin mutluluğunu paylaşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey ilçemizde her yıl yaklaşık 20 bine yakın bebek doğuyor. Bizde doğan bebeklerimizi evlerinde ziyaret ediyoruz. Sağlık Müdürlüğü'nden almış olduğumuz ebemiz ve belediye personelimizle birlikte annelere, bebeğin aşıları, nasıl yapılacak, ne zaman yapılacak gibi bebek bakımı hakkında bilgiler veriyoruz. Diğer yandan Şahinbey Belediyesi olarak bebeklerimize battaniye, ateş ölçer ve çanta hediye ediyoruz. Bugün itibariyle 170 bininci bebeğimiz Ecrin bebeğimizi ziyaret ediyoruz" dedi.

"Şahinbey Belediyesi olarak teşvik ediyor ve destekliyoruz"

Şahinbey Belediyesi'nin gençlere ve evlenen kişileri teşvik ettiğini belirten Başkan Tahmazoğlu, Geçen yıl rekor kırdıklarını da söyleyerek, "Türkiye'nin ve dünyanın en büyük probleminden bir tanesi nüfus artışının azalıyor olması. Özellikle Avrupa ülkelerinde bu daha fazla. Şuanda yüzde 1.9'a düşmüş durumda bu ise Türkiye'nin yaşlanması anlamına geliyor. Çalışan nüfusun azalması emekli sayısının artması bu ülkelerin gelişmesi açısından çok sağlıklı bir şey değil. 5. Çocuğu dünyaya getirdiği için annemizi ve ailesini tebrik ediyoruz. Biz Şahinbey Belediyesi olarak çocuk yapmaya teşvik ediyoruz, evlenenleri de teşvik ediyoruz. Geçen yıl 20 bin 300 gencimiz evlendi. Bu da Türkiye rekoru. Bize yaklaşan belediye yok. Ayrıca evlenen çiftlerimize çamaşır makinesi, evlilik okulu aracılığıyla onlara eğitim, ihtiyacı olanlara beyaz eşya hediye ediyoruz. Amacımız gençlerimizi evlenmeye ve çocuk yapmaya teşvik etmek. Böylelikle ülkemizin hem sağlıklı bireylerle, aile yapısını güçlendirerek ülkemizin bu alanda da gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bebeğimiz bize deprem sürprizi oldu"

Ecrin bebeğin depremden sonra kendilerine sürpriz gibi geldiğini söyleyen anne ifade ederek Şahinbey Belediyesi'ne verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Emine Çelik, "Hatay'da yaşıyorduk depreme yakalandık ve evimiz yıkıldı. Bebeğimiz ise bize Allah tarafından deprem sürprizi oldu. Çok güzel bir his. Şahinbey Belediyemiz buraya geldiğimizde bize giyim ve gıda yönünden destekler verdi. Devletimiz ise depremzedeler için evler yapıyor. İnsanlar bundan faydalanacak. Hatay'da kiracıydık evler yıkıldı. Biz buraya geldik ve tekrardan ev düzdük. Şahinbey Belediyemize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP