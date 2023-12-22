Şahinbey Belediyesi, Gaziantep'in kurtuluşunu kutladı

Şahinbey Belediyesi, 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşunun 102. yıl etkinlikleri kapsamında Şahinbey ilçesindeki ortaokullar ve liselerarası yarışmalar düzenledi.

Şahinbey Akkent Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen yarışmada ortaokul öğrencileri Gaziantep Savunmasının Destansı Şiirlerini Güzel Okuma Yarışması'nda hünerlerini sergilerken lise öğrencileri ise Şahinbey Ağıtını Güzel Okuma Yarışması'nda mücadele ettiler. Düzenlenen yarışmalardaki amaç, gençlerin tarihle bağlarını güçlendirmek, Kurtuluş Savaşı yıllarında Gaziantep savunmasındaki önemli karakterlerden biri olan ve ilçeye ismi verilen Şahin Bey'i asıl adı ile Mehmed Said'i tanımalarını ve Gaziantep savunmasını idrak etmelerini sağlamak.

Yarışmada öğrenciler ağıtlarını düzenledikleri koreografiler ile birlikte sergiledi. Şahinbey Ağıtını En İyi Söyleme Yarışması törenine okul öğretmenlerinin yanı sıra öğrenciler ve velilerde katıldı. Şahinbey Belediyesi ayrıca anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin yaptığı Gaziantep Savunmasında Kahramanlar Konulu resim yarışması düzenledi.

Şahinbey Belediyesi 102. Yıl etkinlikleri kapsamında 25 Aralık Pazartesi günü saat 14: 30'da Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde Şahinbey Belediye Konservatuarı tarafından Kurtuluş Günü Özel programı düzenleyecek. - GAZİANTEP