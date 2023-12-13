Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Nikahları Kıyılan Çifte Sürpriz Yaptı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi nikah salonunda nikahları kıyılan çifte sürpriz yaptı.

Son yıllarda Türkiye'nin en çok nikah kıyılan ilçesi olan Şahinbey Belediyesi'nde nikah işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda nikah kıymak için gelen çiftleri ziyaret edip hayırlı olsun temennisinde bulunarak, çiftlerin nikahını kıydı.

"En fazla nikah kıyan belediyeyiz"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, çiftlere bir ömür boyu mutluluklar dileyerek, "Şahinbey Belediyesi olarak her yıl en fazla nikah kıyan belediye ve en fazla çocuğun dünyaya geldiği ilçe durumundayız. En fazla nikah kıyan belediye unvanımızı bu yılda devam ettirmek istiyoruz. Evlenen tüm çiftlerimiz için Evlilik Okulu projemiz de devam ediyor ve Evlilik Okulumuza her geçen gün ilgi ve alaka daha da artıyor. Düğün hediyesi olarak da yeni evlenecek olan çiftlerimize otomatik çamaşır makinesi hediye ediyoruz. Aynı zamanda nikahı kıyılan çiftlere kol saati hediye ediyoruz. Zaman zaman yeni evlenecek çiftlere sürpriz yaparak nikahlarını kıyıyoruz. Tüm çiftlerimize bir ömür boyu mutluklar diliyorum" dedi.

"Bizim için sürpriz oldu"

Nikahı Başkan Mehmet Tahmazoğlu tarafından kıyılan çiftler, "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu bizlere unutamayacağımız bir sürpriz yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştular. - GAZİANTEP