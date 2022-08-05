Şahin ile Fadıloğlu, istek ve talepleri dinledi

Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal mahalleleri ziyaret eden AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, muhtarların ve vatandaşın istek ve talepleri dinledi.

Kırsal mahallelerde ziyaretlerde bulunan AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, AK Parti Gaziantep İl Yönetim Kurulu üyeleri ve AK Parti Şehitkamil İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi.

Karakesek, Sülüklü, Segmenli, Akçagöze, Bağbaşı, Köksalan, Serintepe ve Karpuzkaya Mahallesini ziyaret eden heyet, vatandaşların yoğun sevgi gösterisiyle karşılaştı. Mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini dinleyen Milletvekili Ali Şahin ile Başkan Rıdvan Fadıloğlu, sorunların giderilmesi adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söylediler. Şehitkamil Belediyesi tarafından mahallelerine yapılan hizmetlerden memnun kaldıklarını dile getiren mahalle muhtarları ve vatandaşlar, Başkan Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ettiler.

"AK Parti, hizmet partisidir"

AK Parti belediyeciliğinin önemine dikkat çeken AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin, "Bugün Milletvekili olarak, Şehitkamil Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz ile İlçe Başkanımız, Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız ile birlikte sizlerin huzurunuzdayız. AK Parti, hizmet partisidir. Son 20 yılda eğitimden sağlığa, ulaşımdan alt yapıya, temel hak ve özgürlüklerimize kadar çok büyük hizmetler verdik. Şehirlerimiz ile köylerimizdeki hizmet kalitesini, hizmet farkını ortadan kaldırdık. Hatta Büyükşehir yasasıyla birlikte köylerimizi de mahalle statüsüne kazandırarak, şehir merkezindeki hizmetlerimizi köylerimize de taşımanın gayreti içerisinde olduk. Bugün bakıyoruz, elhamdülillah, köylerimizin bütün yolları, sokakları, meydanları kilitli parke taşı ile döşenmiş, asfaltlanmış. Köylerimizde elektrik sorunu vardı, çözülmüş durumda. İçme suyuyla ilgili artık hiçbir sorun yoktur. Sorunun giderilmeyeceği ile ilgili Allah'a şükür herhangi bir meselemiz yoktur. Hizmetlerimiz aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ben bu anlamda, Gaziantep Büyükşehir Belediyemize ve Şehitkamil Belediyemize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bizim hiçbir zaman ayrımız gayrımız yoktur"

Vatandaşların hayat kalitesini daha yukarıya taşımak adına ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "En alt kademeden en üst kademesine kadar milletimize hizmet edebilmek adına bizler, büyük bir ailenin fertleriyiz. Sağ olsunlar tüm Milletvekillerimiz ile birlikte, milletimizin hizmet kalitesini daha yukarıya çıkarabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Tabii bu işin teknik boyutu kadar siyasi boyutları da var. Bu konuda da İl Başkanlığımız, İlçe Başkanlığımız, Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız ile uyum içerisinde sizlerden gelen talepleri yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Bizim hiçbir zaman ayrımız gayrımız yoktur. Bizim sadece bir derdimiz var, milletin derdiyle dertlenmek, sorunlarına çözüm üretmektir. Vatandaşlarımızın hayat standartlarını daha yukarıya çıkarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İmkanlar dahilinde her türlü hizmeti sizlere sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de örnek bir belediyecilik anlayışı sergiliyor"

AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, "Rıdvan Başkanımız, göreve geldiği günden bugüne kadar, belediyeciliğe çok farklı bir bakış açısı getirdi. Türkiye'de örnek bir belediyecilik anlayışı sergiliyor. Bugün Şehitkamil ilçesinde sosyal tesis yapılmamış, taziye evi yapılmamış mahallemiz, köyümüz kalmamıştır. Şu an içerisinde bulunduğumuz sosyal tesisten tutun, hayvanlarla gidilmeyen arazilere, arazi yolları yaptı. Artık vatandaşlarımız arazilerine araçlarıyla bile gidebiliyor. Bunun yanında yine kırsal mahallelerimizde kilitli parke taşı ile döşenmemiş yol bırakılmadı. İşte AK Parti belediyeciliği, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik anlayışı budur. Ben bu anlamda, Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Burada il teşkilatımızla, Milletvekillerimizle, Belediye Başkanlarımızla, ilçe teşkilatımızla biz bir ekibiz. Bu ekip, Allah'a şükür bir ve beraber olduğu sürece, sizler de bizlerden desteğinizi esirgemediğiniz sürece, bu millete hizmet hareketi güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir" diye konuştu. - GAZİANTEP