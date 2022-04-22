Şahin: "Ecdadımızla övünüyor ve gurur duyuyoruz" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şahin: "Ecdadımızla övünüyor ve gurur duyuyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Şahin: 'Ecdadımızla övünüyor ve gurur duyuyoruz'

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, 23 Nisan Mesajında, "Şanlı tarihimizle, bizlere bu güzel ülkeyi armağan eden ecdadımızla bir kez daha övünüyor ve gurur duyuyoruz" dedi.

DÜZCE (İHA) - Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, 23 Nisan Mesajında, "Şanlı tarihimizle, bizlere bu güzel ülkeyi armağan eden ecdadımızla bir kez daha övünüyor ve gurur duyuyoruz" dedi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, TBMM'nin kuruluşunun 102. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. 23 Nisan'ın her yıl büyük bir coşkuyla kutlandığına dikkat çeken Başkan Şahin, "Şanlı tarihimizle, bizlere bu güzel ülkeyi armağan eden ecdadımızla bir kez daha övünüyor ve gurur duyuyoruz. TBMM'nin açılışı, milletimizin sadece kurtuluş mücadelesinde değil, o mücadelenin hemen ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin, çağdaş uygarlık yolculuğunun da en önemli kilometre taşlarından birisi olmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu, TBMM'nin ilk Meclis Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan gününü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, geleceğimiz çocuklarımıza armağan etmiştir. Bu duygu ve düşüncülerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı uğruna can vermiş aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor; varlıklarıyla hayatımıza neşe katan, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" dedi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

23 Nisan, Ticaret, Düzce, TBMM, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title