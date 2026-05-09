Sahil Güvenlik Komutanlığı kullandığı yerli ve milli ürünlerini sergiledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda yerli ve milli ürünlerini sergiledi. Milli Sahil Güvenlik Gemisi maketi, Kaan Sınıfı Bot maketleri, Arama Kurtarma Botu (900), AB-412 EP SG Helikopter maketimizi, CN 235 SG Uçağı maketimizi, Bayraktar TB2 insansız hava aracı statta yerini aldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk sahasında can ve mal emniyetinin sağlanması, her türlü yasa dışı faaliyetin önlenmesi ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir şekilde korunmasına yönelik faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. Mavi vatanda 7 gün 24 saat görev yapan ekipler vatandaşların güvenliğini ve emniyetini sağlıyor. Düzensiz göçle mücadele de etkin rol oynayan Sahil Güvenlik ekipleri, tıbbi tahliye, deniz çevresinin ve kaynaklarının korunması görevlerini de başarıyla icra ederken deniz güvenliğini de sağlıyor. 15 tane arama kurtarma botu bulunuyor. Yerli ve milli olan Kaan sınıfı botlar ve Sahil Güvenlik korvetleri Sahil Güvenlik bünyesinde yer alıyor. Ares Tersanesi'nde yerli olarak üretilen 119 adet bot bulunuyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde 10 bin 65 personel bulunuyor. Bu personelin 547'si kadın, 9 bin 518'i erkek personelden oluşuyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda bünyesinde 124 liman ve üs 4 SG korveti, 228 Sahil Güvenlik botu, 90 adet küçük bot, 14 helikopter, 3 uçak ve Bayraktar TB2 insansız hava aracı bulunuyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı stratejik geliştirme Başkanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm sahillerinde, iç sular olan Marmara Denizi, İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı'nda, limanlarında, körfezlerinde, kara sularında, münhasır ekonomik bölgesinde, ulusal ve uluslararası kurallar uyarınca egemenlik ve denetim yetkisi altında olan tüm deniz alanlarında ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için 124 liman ve üste yüzer unsurlarımızla, uçar unsurlarımızla görev yapıyoruz. Temel görevlerimiz Arama kurtarma faaliyetleri. Denizde güvenlik, emniyet. Denizde kolluk görevleri faaliyetlerinin icra etmektedir. Komutanlığımız aynı zamanda düzensiz göçle mücadele. Tıbbi tahliye, deniz çevresinin ve deniz kaynaklarının korunması için gece gündüz görev yapmaktadır. Stratejik öneme haiz tesislerin denizden güvenliğinin sağlanmaktadır" dedi.

Kullanılan yerli ve milli ürünlerden bahseden Tuğamiral Bavbek, "Milli Sahil Güvenlik Gemisi, Yakın gelecekte envanterimize alacağımız gemilerimizden. İlk defa yüksek güç grubunda yerli üretim makinenin kullanılması hedeflenmektedir. Gemi inşa sanayinde en yüksek yerlilik oranına sahip platform olma hedefiyle inşallah 2028 yılından itibaren envantere girmesi planlanmaktadır. Sahil Güvenlik Helikopteri (AB-412) ve Sahil Güvenlik Uçağı (CN-235): Mavi Vatanımızda her noktada, gece-gündüz şartlarında görev yapabilen, modern radar ve optik sistemlerle donatılmış uçar unsurlarımızdır. Arama kurtarma botumuz halen Sahil Güvenlik bünyesinde 15 adet bulunmaktadır. Tasarımı sayesinde "self-righting" (alabora olsa bile düzelme) özelliğine sahiptir. Ağır hava ve deniz şartlarında görev yapan yüzen unsurlarımızdan. Kaan Sınıfı Botlarımız Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın en yüksek sürate sahip botlarıdır. Tamamen yerli ve milli imkanlarla kompozit malzemeden üretilmiştir. Yüksek manevra gücüne sahiptir. Milli Sahil Güvenlik Gemimiz inşa aşamasında. Şu anda Ares Tersanesi'nde ürettiğimiz 119 adet botumuz tamamen yerli üretimdir. Aynı zamanda Kaan sınıfı botlarımız ve Sahil Güvenlik korvetlerimiz de yerli ve milli üretimdir. Başta arama kurtarma faaliyetleri olmak üzere, düzensiz göçle mücadelede, sınır güvenliğinin kontrolü, aynı zamanda deniz kirliliğinin kontrolü, diğer düzensiz göç faaliyetlerinde etkin olarak kullandığımız tamamen Baykar tarafından üretilen TB2 insansız hava araçlarımızı da bünyemizde kullanmaktayız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı