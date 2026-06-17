Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 44'üncü kuruluş yıl dönümü kutlandı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluşunun 44'üncü yıl dönümü, düzenlenen tören ve konser programıyla kutlandı.

İskenderun Teknik Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Salonu'nda gerçekleştirilen programa Vali Mustafa Masatlı, İskenderun Deniz Üs Komutanı Osman Çevik, İl Jandarma Komutanı İlker Şimşek, 2'nci Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Ali Yalıncı ile askeri ve sivil protokol üyeleri katıldı.

Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanı Yarbay Onur Emir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın tarihçesi ve faaliyetlerini anlatan sunum gerçekleştirilirken, teşkilatın görevlerini konu alan kısa film gösterimi de yapıldı. Etkinlikte ayrıca yakın dönemde meydana gelen sel felaketinde arama ve kurtarma çalışmalarına katılan Sahil Güvenlik personeline, gösterdikleri üstün gayret ve özveri dolayısıyla takdir belgeleri takdim edildi.

Törende konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın denizlerde devletin iradesini, milletin huzurunu ve insan hayatına verilen değeri temsil eden önemli kurumlardan biri olduğunu söyledi. Sahil Güvenlik personelinin gece gündüz, yaz kış demeden zorlu şartlar altında görev yaptığını belirten Masatlı, denizlerde yürütülen mücadelenin yalnızca bir güvenlik görevi olmadığını, aynı zamanda insan hayatına dokunan kutsal bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Masatlı, Sahil Güvenlik Teşkilatı'nın yasa dışı faaliyetlerle mücadele ederken aynı zamanda ihtiyaç anında vatandaşların yardımına koşan, devletin şefkatli ve güçlü yüzünü temsil eden önemli bir kurum olduğunu vurguladı. Hatay'ın Akdeniz'e açılan stratejik konumu, limanları ve deniz ticaretiyle önemli bir şehir olduğuna dikkat çeken Masatlı, kıyıların güvenliği ve denizlerde huzurun sağlanması adına Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın üstlendiği görevin büyük önem taşıdığını kaydetti.

BANDO KONSERİ İLGİ GÖRDÜ

Kutlama programı kapsamında Adana 6'ncı Kolordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından konser verildi. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği konser, programın en beğenilen bölümlerinden biri oldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 44'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimi ve tebriklerin kabul edilmesiyle sona erdi.

Haber: Ufuk AKTUĞ- Kamera: İSKENDERUN,(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı