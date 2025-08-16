Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Cihan Seymen'den Vali Selçuk Aslan'a Ziyaret

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Cihan Seymen'den Vali Selçuk Aslan'a Ziyaret
Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na atanan Binbaşı Cihan Seymen, Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı ziyaret ederek sahil güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı olarak atanan Binbaşı Cihan Seymen Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı ziyaret ederek, Akçakoca'da ki sahil güvenlik ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Düzce'nin denize açılan kapısı olan Akçakoca'da bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın da bağlı bulunduğu Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na atanan Binbaşı Cihan Seymen Vali Selçuk Aslan'ı makamında ziyaret etti. Düzce Sahil Güvenlik Karakol Komutan vekili Mehmet Baki Yusufoğlu'nun da katıldığı ziyarette Akçakoca'da ki çalışmalar ve sahil güvenlik ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
