Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Cihan Seymen'den Vali Selçuk Aslan'a Ziyaret

Düzce'nin denize açılan kapısı olan Akçakoca'da bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın da bağlı bulunduğu Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na atanan Binbaşı Cihan Seymen Vali Selçuk Aslan'ı makamında ziyaret etti. Düzce Sahil Güvenlik Karakol Komutan vekili Mehmet Baki Yusufoğlu'nun da katıldığı ziyarette Akçakoca'da ki çalışmalar ve sahil güvenlik ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - DÜZCE