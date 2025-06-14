Şah kartalları ve leylekler halkalanıyor

Kuşların göç rotası üzerinde yer alan Trakya Bölgesi'nde, leylekler ve nesli tükenme tehlikesi altındaki Şah Kartal başta olmak üzere göçmen kuş türlerinin korunması hedefiyle halkalama çalışmaları başlatılarak yuvalarından alınan leylek ve şah kartalları halkalandı.

Kuşların göç rotası üzerinde yer alan Trakya Bölgesi'nde, leylekler ve nesli tükenme tehlikesi altındaki Şah Kartal başta olmak üzere göçmen kuş türlerinin korunması hedefiyle DKMP 1. Bölge Müdürlüğü ve TREDAŞ güçlerini birleştirdi. Bu kapsamda, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Karakavak Köyü'nde düzenlenen lansmanla "Trakya'nın Kuşlarını Halkalıyoruz" projesinin ilk adımı atıldı. Hedef, 5 yıl içinde 500 leylek ve 100 Şah Kartal'ı halkalayarak göç rotalarını, yaşam sürelerini, üreme başarılarını ve karşılaştıkları tehditleri bilimsel verilerle izlemek, elde edilen bilgiler doğrultusunda etkili koruma stratejileri geliştirmek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğü ile Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ); leylekler, nesli tükenme tehlikesi altında olan Şah Kartal ile diğer göçmen kuş türlerinin popülasyonlarının korunması ve yaşam alanlarının sürdürülebilirliği için anlamlı bir seferberlik başlattı.

Trakya'nın biyolojik çeşitliliğini izlemeyi, sürdürülebilir habitat yönetimini sağlamayı ve toplumda doğa koruma bilincini artırmayı hedefleyen bu iş birliğinin ilk adımı, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Karakavak Köyü'nde düzenlenen lansmanla kamuoyuna duyuruldu.

Şah kartalları ve leylekler halkalandı

Şah Kartal ve leylekler başta olmak üzere göçmen kuşların korunması, izlenmesi, barınma alanlarının iyileştirilmesi ve kamuoyunda farkındalık oluşturulması amacıyla DKMP 1. Bölge Müdürlüğü ve TREDAŞ iş birliğiyle önemli bir adım atıldı. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi Karakavak Köyü'nde düzenlenen etkinlikte, "Trakya'nın Kuşlarını Halkalanıyoruz" projesi için düğmeye basıldı. Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin ve çok sayıda davetlinin katıldığı buluşmaya Karakavak Köyü sakinleri de büyük ilgi gösterdi.

Geniş katılımla gerçekleşen tanıtım etkinliğinde, katılımcılar önce bir leylek yuvasının yapımını, ardından da leylek halkalama işlemini izleme fırsatı buldu. Ayrıca, Türkiye'de nesli tehdit altında olan Şah Kartal'ını halkalamak ve yuva incelemesi yapmak üzere Oklalı Köyü'ne özel bir ziyaret gerçekleştirildi.

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, Trakya'nın kuş göç yolları üzerindeki stratejik konumu ve sahip olduğu biyolojik çeşitlilik dikkate alınarak başlatılan "Trakya'nın Kuşları Halkalanıyor" projesiyle, Şah Kartal ve leylek türleri başta olmak üzere, bölgedeki kuşların bilimsel olarak izlenmesi ve korunmasına yönelik uzun soluklu bir süreç başlatıldığını söyledi. Ulu, "Projenin temel hedefi; bireylerin göç yollarını, yaşam alanlarını ve üreme başarılarını belirlemek, insan kaynaklı tehditleri ortaya koymak ve tüm bu verilerle koruma stratejileri geliştirmek. 5 yıllık proje boyunca; 500 leylek ve 100 Şah Kartal'ın halkalanması, ayrıca en az 15 Şah Kartal ve 5 leyleğe uydu vericili GPS takılması hedefleniyor. Bu kapsamda ilk yıl Şah Kartal ve leylekler halkalanacak; ikinci yıldan itibaren ise halkalama çalışmaları ile birlikte uydu vericili GPS ile bireysel takip süreci başlayacak. Bu çalışmalara, önümüzdeki süreçte Trakya Bölgesi'nde diğer öncelikli türler de dahil edilecek ve böylece Trakya'daki biyolojik çeşitliliğin bütüncül olarak izlenmesi sağlanacak" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından Trakya genelinde sürdürülen kuş göçü izleme çalışmalarının yapıldığını anlatan Fahrettin Ulu, sadece türleri değil, aynı zamanda göç rotaları üzerindeki tehditleri de kayıt altına alarak, ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bir veri tabanı oluşturduklarını ifade ederek, "Yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız devam edecektir" diye konuştu.

TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin, IC Holding'in sürdürülebilir gelecek vizyonun bir temsilcisi olarak, doğayla uyumlu çözümlere yönelik projeler geliştirdiklerini belirtti ve yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Trakya bölgesinin elektrik dağıtımını gerçekleştiren şirket olarak, yaşadığımız coğrafyanın doğal zenginliklerini korumayı görev edinmiş, tüm paydaşlarımıza karşı sorumluluk duyan bir yapıyız. Çünkü biliyoruz ki; doğa varsa biz de varız. Bu anlayışla, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ile başlattığımız iş birliği, bizim için yalnızca bir proje olmanın ötesinde; Trakya'nın vazgeçilmez misafirleri leyleklerimizin ve görkemli Şah Kartal'ın yaşam alanlarını korumaya ve doğanın dengesini sürdürülebilir şekilde desteklemeye yönelik güçlü bir adımdır. Bu yolculuk, biyolojik çeşitliliğin ve ortak geleceğimizin korunmasına yönelik kararlı bir çabadır. Projemiz, sulak alanlardan meralara, ormanlardan açık arazilere kadar pek çok yaşam alanının, yaban hayatı açısından ne denli kıymetli olduğunu da gözler önüne serecek. Amacımız; doğa koruma bilincini Trakya'nın tarlalarından okullarına, şehirlerinden köylerine kadar tüm bölgeye yaymak ve bu bilinci hep birlikte yaşatmaktır."

TREDAŞ olarak biyoçeşitliliğin korunması için yapılan çalışmalara da değinen Ergin, "Bugüne kadar, Trakya'nın çeşitli alanlarında yaklaşık 1000 adet leylek platformunun montajını gerçekleştirdik. Kuş ölümlerini önlemek amacıyla birçok bölgede kuş dostu enerji altyapıları oluşturduk ve bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamlı yolculukta, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü'ne, proje sürecinde emek veren bilim insanlarımıza, saha ekiplerimize ve doğaya gönül vermiş tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

DKMP 1. Bölge Müdürlüğü ile TREDAŞ'ın birlikte yürüttüğü proje kapsamında, Şah Kartal ve leyleklerin yuvaları canlı yayınla takip edilecek, üreme başarıları gözlemlenecek ve enerji hatlarında izolasyon ile güvenlik önlemleri alınarak elektrik kaynaklı tehditler en aza indirilecek. Projenin ilk etabında 100 leylek ve 15 Şah Kartal halkalanacak. Beş yıl içinde ise toplam 500 leylek ve 100 Şah Kartal'ın halkalanması hedefleniyor. Kuşların halkalanması sayesinde; göç rotaları, yaşam süresi, üreme başarıları ve karşılaştıkları tehditler bilimsel verilerle takip edilebilecek. Elde edilen bilgiler ışığında daha etkili koruma stratejileri geliştirilmesi de mümkün olacak. - TEKİRDAĞ