Haberler

SATKOF ve USTKON'dan İzmir'de iş birliği hamlesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay ve beraberindeki heyet, İzmir'de İl Sağlık Müdürlüğü ile Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.

Görüşmelerde sağlık turizmi alanındaki uluslararası projeler, Türkiye'nin bu alandaki potansiyelinin geliştirilmesi ve kurumlar arası iş birlikleri ele alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ziyaretinde, ceza infaz kurumlarında yürütülebilecek mesleki eğitim projeleri gündeme geldi. Kadınlar ve genç kızlara yönelik yaşlı bakım hizmetleri, estetik ve güzellik uzmanlığı kursları ile meslek edindirme programları konusunda iş birliği imkanları değerlendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ziyaretinde ise sağlık turizmi, uluslararası hasta hizmetleri ve İzmir'in bu alandaki potansiyelinin artırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.

SATKOF Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, kurumlar arası iş birliği ile hem sağlık turizmi hem de sosyal sorumluluk projelerinde önemli adımlar attıklarını belirtti.

Ziyaretler, karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona erdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erol Köse hayatını kaybetti

Erol Köse hayatını kaybetti! İki ihtimal üzerinde duruluyor
Erol Köse, ölümünden 20 dakika önce yardımcısını evden göndermiş

Ölmeden 20 dakika önce yardımcısına bakın ne demiş
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Takım'da deprem! Dünya Kupası yolunda yıldız futbolcumuzdan kötü haber

Dünya Kupası yolunda yıldız futbolcumuzdan kötü haber
Savaş nedeniyle milyonerlerin terk ettiği şehirde infial yaratan görüntü

Milyonerlerin terk ettiği şehirde sahiller bu sapıklara kaldı
Trump'ın 'Müzakare' paylaşımı sonrası İsrail'den İran'a yeni saldırı

"Müzakare" paylaşımı sonrası İsrail'den ilk hamle
Yetişkin içerik platformunun sahibi Leonid Radvinsky, 43 yaşında öldü

Yetişkin içerik platformunun sahibi genç yaşında öldü
A Milli Takım'da deprem! Dünya Kupası yolunda yıldız futbolcumuzdan kötü haber

Dünya Kupası yolunda yıldız futbolcumuzdan kötü haber
Şehit cenazesinde dikkat çeken anlar! Özel ile Bahçeli yan yana

Şehit cenazesinde dikkat çeken görüntü
Genç kadının ölümündeki cinayet şüphesini 'eşarp' kanıtladı

Genç kadının ölümünde kan donduran "eşarp" detayı