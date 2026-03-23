SATKOF ve USTKON'dan İzmir'de iş birliği hamlesi

Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay ve beraberindeki heyet, İzmir'de İl Sağlık Müdürlüğü ile Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.

Görüşmelerde sağlık turizmi alanındaki uluslararası projeler, Türkiye'nin bu alandaki potansiyelinin geliştirilmesi ve kurumlar arası iş birlikleri ele alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ziyaretinde, ceza infaz kurumlarında yürütülebilecek mesleki eğitim projeleri gündeme geldi. Kadınlar ve genç kızlara yönelik yaşlı bakım hizmetleri, estetik ve güzellik uzmanlığı kursları ile meslek edindirme programları konusunda iş birliği imkanları değerlendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ziyaretinde ise sağlık turizmi, uluslararası hasta hizmetleri ve İzmir'in bu alandaki potansiyelinin artırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.

SATKOF Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, kurumlar arası iş birliği ile hem sağlık turizmi hem de sosyal sorumluluk projelerinde önemli adımlar attıklarını belirtti.

Ziyaretler, karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona erdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı