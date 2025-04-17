Sağlık Çalışanları Şiddete Karşı Yasal Düzenleme Talep Etti

Haber: Jiyan Erkılıç

(GAZİANTEP) - Gaziantep'te sağlık çalışanları, "kendilerine yönelik artan şiddet olaylarına karşı acil yasal düzenleme ve güvenli çalışma ortamı" talep etti.

Sağlık çalışanları, 17 Nisan Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü dolayısıyla Gaziantep Şehir Hastanesi önünde toplandı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi Dr. Ayşegül Tarla, burada yaptığı açıklamada, Dr. Ersin Arslan'ın 17 Nisan 2012'de Gaziantep'te hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü belirtti.

Bu sebeple 17 Nisan'ın TTB tarafından "Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü" ilan edildiğini ifade eden Tarla, o günden bu yana her 17 Nisan'da sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çeken etkinlikler yapıldığını anlattı.

Tarla, "Demokrasinin ve hukukun işlediği, bilimsel ve şiddetsiz bir sağlık ortamında çalışmak istiyoruz" dedi.

"Her 10 hekimden 9'u şiddete uğradı"

TTB'nin üyeleri arasında yaptığı 2023 tarihli anketin çarpıcı sonuçlar içerdiğini ifade eden Tarla, ankete göre hekimlerin yaklaşık yüzde 90'ının meslek hayatında en az bir kez şiddete maruz kaldığını, bunların üçte ikisinin herhangi bir bildirimde bulunmadığını bildirdi.

Tarla, Sağlık Bakanlığının paylaşmadığı verilerin ancak dava sonucu elde edilebildiğini kaydederek, "2016 ile 2023 yılları arasında 25 binin üzerinde fiziksel şiddet vakası bildirildi. Ancak Temmuz 2023'ten sonraki verilere hala ulaşılamıyor" dedi.

Sağlıkta şiddetin, yalnızca bireylerin değil, toplumun tamamının sorunu olduğunu vurgulayan Tarla, yetkili makamların söylemlerinin de bu şiddet iklimini beslediğine dikkat çekti. Tarla, bir milletvekilinin "Memnuniyetsizseniz sağlık personelinin gırtlağına yapışın" sözlerini hatırlatarak, bu tutumun samimiyetsizliğin en somut örneği olduğunu dile getirdi.

"Şiddet sağlık hizmetlerini felç ediyor"

Acil servislerde kontrolsüz hale gelen şiddet olaylarının, sağlık çalışanlarının güvenliğini tehdit ettiğini belirten Tarla, "Tedavi etmeye çalıştığı hastanın ya da hasta yakınının saldırısına uğrayan sağlık çalışanları hayatını kaybediyor. Bu artık kanıksanamaz. Mobbing, tehdit, hakaret ve fiziksel saldırı günlük olaylar haline geldi" ifadelerini kullandı.

Tarla, şiddetin sağlık hizmetlerinin kalitesini doğrudan etkilediğini belirterek, bu ortamın sürdürülemez olduğunu vurguladı.

TTB'nin sağlıkta şiddete karşı sunduğu yasa teklifine de değinen Tarla, şiddet olaylarının Türk Ceza Kanunu'nda ayrı bir suç başlığı altında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve denetimli serbestlik uygulamalarının kaldırılması, sağlık kuruluşlarına silahla girişin yasaklanması gibi düzenlemelerin yapılmasını talep etti.

"Performansa dayalı sistem kaldırılmalı"

Tarla, sağlık sisteminin sorunlarına da değinerek, performansa dayalı çalışma modelinin sona erdirilmesi ve ekip çalışmasına dayalı, güvenli bir sağlık ortamının oluşturulması gerektiğini söyledi. Acil servislerde sadece acil hastalara hizmet verilmesi gerektiğini vurgulayan Tarla, merkezi şikayet hatlarının kaldırılmasını ve güvenli çalışma ortamlarının tesis edilmesini istedi.

Açıklamanın sonunda Dr. Tarla, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaşamını yitiren meslektaşlarımızı saygıyla anıyoruz. Şiddetin olmadığı bir sağlık sistemi kurmak mümkün. Bunun için kararlıyız" dedi.